Sørkoreanske Samsung sier de hadde en kraftig økning i overskuddet for tredje kvartal, en vekst nær tre ganger så stor som året før, skriver NTB.

Mer overraskende enn gode resultater er ferske nyheter om endring i ledelsen.

Styreleder i Samsung og en av selskapets tre administrerende direktører, Kwon Oh-hyun, sier han trekker seg fra selskapet i mars.

– Med den store krisen mener jeg tiden har kommet for selskapet til å begynne på nytt med nytt og ungt lederskap for å svare på utfordringene i den raskt skiftende IT-bransjen, sier Kwon i en uttalelse.

Ifølge Kwon var det ikke enkelt å gi fra seg roret på et av verdens største teknologiselskaper.

– Det er noe jeg har tenkt på lenge, og det har ikke vært en lett beslutning å ta, men jeg føler jeg ikke har det i meg lenger, sier Kwon skriver The Verge.

Samsungs toppledelse har gått gjennom tunge tider det siste året grunnet flere korrupsjonsskandaler, hvor blant annet milliardæren og Samsung-arving Lee Jae-yong ble funnet skyldig i en sørkoreansk domstol.

Tidligere i år ble tidligere Samsung-president Park Guen-hye også funnet skyldig i korrupsjon.

Det er tydelig at denne krisen også har påvirket Kwon sterkt, som man kan lese fra et brev han skriver til sine ansatte.

– Vi har konfrontert denne krisen fra innsiden, og jeg tror at det er tid for at noen gir selskapet er ny start, med nytt giv og et ungt lederskap klare for å takle nye utfordringer i IT-bransjen, skriver Kwon ifølge The Verge.

