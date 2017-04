Strømleverandøren Fjordkraft satser på mobilmarkedet

– Vi er et lønnsomt strømselskap og kommer helt sikkert til å bli et lønnsomt mobilselskap med tid og stunder. Det er jeg overbevist om, sier Fjordkraft-sjef Rolf Barmen til E24.

Selskapet han leder har siden 2001 solgt strøm til norske kunder, men utvider nå virksomheten til mobilmarkedet.

Der skal strømleverandøren utfordre dominerende aktører som Telenor og Telia på salg av mobilabonnement til privatmarkedet.

Ser likheter mellom strøm og mobil



Ifølge Barmen, som tidligere har vært Chess-sjef, er det likhetstrekk mellom å selge strøm og mobilabonnement. Han tror en slik glidning mellom bransjer vil bli mer vanlig.

– Vi er godt vant med å levere abonnementer til lav margin. Vi er satt opp på en måte der det er likheter mellom å være strøm- og mobilleverandør. Vi har en god kundeservice og kan administrere abonnementsporteføljer på en god måte, sier han.

– Vi bytter ut krafthandelsaspektet med å kjøpe mobiloperatørtjenester, i dette tilfellet fra Telenor. Vi har en kundeservice som er vant til å håndtere store kundemengder. Veldig mye av maskineriet har vi på plass, fortsetter Fjordkraft-sjefen.

Interesse for mobilbransjen har blitt vekket også hos andre aktører. Tidligere i april varslet IT-selskapet Atea lansering av mobiltjenester under eget merke, som skal tilbys bedriftskunder og kunder i offentlig sektor.

– Bransjeglidninger skjer overalt. Også andre i strømbransjen har varslet at de kanskje vil se på dette. Denne type bransjeglidning blir nok mer og mer vanlig, sier Barmen.

– Vår inntreden blir første gang et selskap som oss med en nasjonal merkevare virkelig går inn i dette. Det skal bli spennende å se markedets reaksjon når et selskap som oss kommer inn, sier han.

– Kan leve av små marginer



Strømleverandøren, som lokker med at strømkundene får ekstra lave priser, har satt et mål om 200.000 mobilkunder innen 2020.

– Denne satsingen gjør vi først og fremst for å gi strømkundene våre en fordel. Når mobilkundebasen blir stor nok vil vi tjene penger. Vi er vant til å leve av ører i strømmarkedet. Vi kan leve av små marginer og er vant til å ha over hundre konkurrenter.

– Utvalget vårt er en million kunder. Klarer vi ta 20 prosent av denne gruppen innen 2020 skal vi være fornøyde, sier Barmen.

Han sier mobilsatsingen til Fjordkraft ikke vil være lønnsom fra første kunde, men tror at mobilsatsingen også vil gi flere strømkunder.

Dominert av to giganter



Mobilmarkedet er dominert av to store selskaper, Telenor og Telia. Sistnevnte fikk grønt lys fra Konkurransetilsynet for kjøpet av operatøren Phonero i april og doblet dermed markedsandelen i bedriftsmarkedet.

– Mobilmarkedet er preget av at det er Telenor og Telia som slåss. Vi er vant med et annet konkurransemiljø med en betydelig mer fragmentert konkurranse, sier Barmen.

Han mener Telenor og Telia er tøffe konkurrenter.

– Telenor har klart å opprettholde en markedsandel på over 50 prosent og Telia har kjøpt en rekke selskaper som har gjort at de har fått en betydelig størrelse. Det er et tøft marked.