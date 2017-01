Thorhild Widvey må betale millionbeløp

Saken oppdateres.

Thorhild Widvey må ut med 300.000 kroner i erstatning, i tillegg til saksomkostninger, skriver NRK.

Den tidligere kulturministeren var sammen med fire andre som hadde sittet i styret eller ledelsen til selskapet saksøkt av Austevoll-reder Tor Østervold i Norfield Shipping.

Seismikkselskapet RXT hadde hatt økonomiske vanskeligheter i flere år, da de gikk konkurs 14. juni 2013.

Norfield Shipping var blant de tre største kreditorene til selskapet, og konkursen påførte Norfield store tap. De samlede kravene etter konkursen beløp seg til nesten én milliard kroner.

Må betale individuell erstatning



Bergen tingrett har slått fast at styremedlemmene skal betale individuell erstatning til selskapet. Beløpene varierer fra 1,5 millioner til nesten ti millioner kroner. – totalt må styremedlemmene betale 26 millioner i tillegg til saksomkostninger på 1,5 millioner kroner.

Advokat Per Magne Strandborg, som representerer Norfield Shipping AS, sier til NRK at de er fornøyd med dommen:

– Retten har lempet på erstatningen, men det er fortsatt et betydelig beløp som er idømt, sier han til NRK.

Det er aksjeloven som åpner for at styremedlemmer kan holdes økonomisk ansvarlig.