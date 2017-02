Tine varslet Økokrim om leverandør: Utelukker ikke at de selv har gjort noe galt

Det var Dagens Næringsliv som først meldte om nyheten. Tine har sendt ut en pressemelding etter at selskapet skal ha blitt gjort oppmerksom på flere forhold knyttet til en leverandør. Det er DN som har gjort selskapet oppmerksom på de mulige ulovlighetene.

Tine skal nå granske sine leverandørrelasjoner i perioden 2011–2015. Tine mener forholdene kan være i strid med norsk lov, noe som har ført til at de tok kontakt med Økokrim.

– Tine ser svært alvorlig på de opplysningene som er fremkommet. Vi ønsker åpenhet rundt saken og vil bistå Økokrim med all tilgjengelig informasjon. Vi vil også gjennomgå rutiner for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt, skriver konsernsjef Hanne Refsholt i pressemeldingen.

I en pressemelding bekrefter Økokrim at de har fått en henvendelse fra Tine.

– Økokrim kan bekrefte at vi har mottatt en henvendelse fra Tine om mulige lovbrudd. Økokrim vil ikke kommentere saken ytterligere nå, sier assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe Øren, i pressemeldingen.

Tine utelukker ikke at Tine har gjort noe galt



Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung ønsker ikke å si hvilken leverandør det er snakk om, og ønsker heller ikke å gå inn på detaljer i hva Tines interne undersøkelser viser.

– Dette ser vi på som svært alvorlig. Det er derfor vi har gått til Økokrim, for å få en uhildet vurdering av det forholdet. Vi ønsker ikke å ha dette som en sak der det kommer frem at vi har ønsket å skjule noe. Økokrim får eventuelt ta en etterforskning, og vi stiller med all tilgjengelig dokumentasjon og informasjon som de måtte ønske, sier Galtung til E24.

– Har dere gjort noe galt i denne saken, eller er det bare snakk om leverandøren?

– Vi må rydde opp i og få klarhet i hva som har skjedd. Det gjør vi når vi nå informerer Økokrim om det som har skjedd, sier Galtung.

– Har dere gjort noe galt?

– Vi vil ikke konkludere med noe som helst. Vi vil få frem fakta og være åpne. Økokrim må vurdere denne saken, sier han.

– Du utelukker ikke at dere har gjort noe galt?

– Jeg utelukker ingenting. Det vil en eventuell etterforskning finne ut av, sier kommunikasjonsdirektøren til E24.