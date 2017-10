Trond Mohn gir én milliard hver til sine to døtre

For første gang gir Trond Mohn store summer til døtrene sine. Fra før har sønnen Frederik Wilhelm Mohn (40) fått fire milliarder kroner. Nå får også Christine Mohn Furre (46) og Louise Mohn Larsen (43) sitt, ifølge Dagens Næringsliv (for abonnenter).

Trond Mohn har skilt ut to selskaper fra sitt heleide investeringsselskap Meteva, som sitter på verdier for 10,5 milliarder kroner.

– Skal få



De to utskilte selskapene skal ta over 8,9 prosent hver av verdiene i Metava, noe som betyr at selskapene får verdier for rundt 963 millioner kroner hver.

– Småpikene skal få sitt, sier Mohn til DN i en tekstmelding.

Han er ikke interessert i å snakke om beløpene døtrene får.

– Det har jeg ingen kommentar til. Penger snakker man ikke om, sier Mohn.

Aksjesalg



Selskapene de to døtrene får heter henholdsvis Meteva II og Meteva III.

Allerede i mars ble det kjent at Mohn planla å gi jentene sine penger etter et aksjesalg i sparebankene SMN og SR-Bank, som ledd i et generasjonsskifte sa Mohn til DN den gangen.