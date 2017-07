Rema med ny milliardsatsing på kylling

Etter at narasin og frykt for antibiotikaresistens ga det voksende kyllingmarkedet et skudd for baugen, går det igjen oppover for Norsk Kylling, som satser på et nytt milliardprosjekt, skriver Finansavisen.

– Som en del av en omfattende satsing på hele vår verdikjede for kylling skal vi bygge en fabrikk som kan slakte og foredle hele Norsk Kyllings volum i dag og i overskuelig fremtid, sier administrerende direktør Kjell Stokbakken.

Milliardinvestering



Norsk Kylling eies av Rema Industrier, som er et holdingselskap i Reitangruppen.

Stokbakken sier det er vanskelig å komme med en eksakt pris så tidlig i prosjekteringen, men sier det er snakk om en betydelig investering som vil koste et sted mellom 1 og 2 milliarder kroner.

Rema Industrier Stiftet i 2009



Produserer og utvikler produkter for Rema 1000

Driftsinntekter 2016: 38 millioner kroner

Resultat før skatt: 88 millioner kroner



Dagens fabrikk på Støren seks mil sør for Trondheim legges ned til fordel for det nye anlegget, som skal bygges i Malvik eller Orkanger.

Prioriterer kylling

I tillegg til Norsk Kylling eier også Rema Industrier store deler av Stange

Gårdsprodukter som er kjent for sin kylling av høyere kvalitet.

Tilbake i 2013 kjøpte Rema-selskapet 95 prosent av selskapet som også leverer produkter til sin største konkurrent, Norgesgruppen.