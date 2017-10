Uber trekker seg ut av Norge

Saken oppdateres.

Skyssformidleren Uber tar pause på ubestemt tid for sin viktigste tjeneste i Norge fra slutten av oktober.

Selskapet kunngjorde mandag at de setter virksomheten Uber Pop på pause inntil videre.

– Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert. Det har vi sagt lenge, sier sjef for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen, til NTB.

PÅ TOPP: Sjef for Uber Norge, Carl Edvard Endresen.

Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket. Fristen er 27. oktober – tre dager senere trer Uber-pausen i kraft.

Samferdselsdepartementet skulle egentlig komme med en beslutning tidligere i sommer, men har gjentatte ganger utsatt svarfristen.

ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurransevirksomheten.

Tidligere i sommer truet Uber med å legge ned driften i Norge av denne årsaken, og har nå gjort alvor av truslene.

E24 har vært i kontakt med Uber i Norge, som henviser all kontakt til moderselskapet i USA.

Vil presse gjennom regelendring

I Uber har man tro på at Norge vil følge ESAs anmodning. Om det skjer, og begrensningen på antall løyver fjernes, vil Uber komme tilbake med tjenester som normalt.

Endresen er opptatt av å få fortgang i prosessen, og vedgår at selskapet med pause-meldingen ønsker å understreke alvoret for Samferdselsdepartementet, som også går frem av et nytt innlegg på selskapets blogg.

Han mener flere ting peker i retning av en regelendring, blant annet at regjeringspartiene i sine program går inn for en oppmyking av løyveordningen og at også mulig samarbeidspartner Venstre har uttalt seg i positive ordelag. Dessuten tviler han på at Norge ønsker å legge seg ut med Efta-domstolen.

– Vi har også klinkende klare anbefalinger fra delingsøkonomiutvalget, som gikk inn for å skrote hele løyveordningen, sier han.

UberBlack fortsetter

Ifølge en pressemelding fra selskapet vil tjenestene uberBlack og uberxxl fortsette å kjøre som normalt. UberBlack og uberxxl er tjenester som juridisk går under limousin-lovgivning, og er derfor lovlig. Uberpop-tjenesten er derimot i direkte konkurranse med taxi-næringen og er ifølge norske lover ikke lovlig for øyeblikket. I pressemeldingen uttrykker selskapet at det har vært uklarheter når det kommer til hvordan norske politikere vil regulere selskapet, og det er denne uklarheten som vil holde Uberpop av veien inntil videre.

Uber har i innspill til Samferdselsdepartementet foreslått flere tiltak for regulering. De ønsker å følge skattemyndighetenes ønsker om automatisk innrapportering av sjåførenes inntekt.

Selskapet vil også inngå avtaler med organisasjoner som tilbyr pensjons- og forsikringsordninger for sjåførene. I tillegg ønsker selskapet at sjåførene skal få tildelt kjøreseddel.

– Vi skal passe på forbrukernes sikkerhet, på dem som kjører og på skatteinngang, sier Endresen.

Fikk nylig millionbot

Uber har fått et forelegg på til 5 millioner kroner, fordelt på to selskaper, for brudd på yrkestransportloven, skriver Dagbladet. Oslo politidistrikt viser til at transporttjenesten har drevet persontransport uten nødvendige løyver.

Uber Norway og det internasjonale Uber BV, har begge mottatt hver sin bot på 2,5 millioner kroner. Informasjonen blir av Uber bekreftet overfor avisen. Endresen i Uber avviser at boten har noe å gjøre med beslutningen om trekke seg ut. – Det er ikke noen direkte forbindelse der. Vi mener regelverket er uklart, det er også grunnen til at vi valgte å ikke vedta forelegget, sier han. Politiet har slått hardt ned på Uber-sjåfører i Norge. 194 sjåfører har blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt, skrev Aftenposten i juni. Delingsøkonomiutvalget er positive Utvalget som ble utnevnt av finansminister Siv Jensen for å utrede delingsøkonomien uttalte tidligere i år at de ønsker at løyveplikt for drosjer oppheves. I tillegg mener utvalget også at plikten til å være knyttet til en sentral og maksprisregulering skal kuttes. Saken fortsetter under annonsen. De ønsker videre at kravet til kjøreseddel skal opprettholdes, det vil si at sjåfører fremdeles må oppfylle kravene til blant annet helse og vandel. Utvalget mener konkurransen i taxibransjen fungerer dårlig, og forslår også å fjerne plikten til å ha drosjevirksomhet som hovederverv, og vil innføre plikt til å gi forhåndspris ved bestilling. Om disse forslagene blir vedtatt, så åpnes markedet i større grad for tjenester som Uber og Haxi. Det er brudd på transportlovgivningen sjåfører knyttet til tjenesten tidligere har blitt stilt for retten for.

Mistet Europas største Uber-by

I slutten av september fikk Uber beskjeden som kan gjøre 40.000 sjåfører i London arbeidsløse, noe som er katastrofalt ettersom den britiske hovedstaden er Europas største marked med 3,5 million brukere, ifølge New York Times.

Når Ubers lisens til å drive i London går ut den 30. september, vil selskapet ikke få en ny lisens. De fikk opprinnelig lisens i 2012.

Den 26. mai i år fikk selskapet en fornyet lisens, og det er denne som går ut i slutten av september.

Det er stort tilbakesteg for taxi-appselskapet, som er svært populær blant Londons innbyggere.