ULSTEINVIK (VG/E24): Han kriger til daglig med å bli størst og best i Norge og Norden. Innen hotell.

Men nå skal Petter Stordalen satse knallhardt i to nye bransjer:

Han er eier i Hurtigruten og har også gått inn som eier i det kriserammede verftet Kleven i Ulsteinvik, som skal bygge minst to, trolig fire, nye hurtigruteskip.

– Hadde noen for kort tid siden hadde sagt at jeg skulle bli eier av et av Norges største verft, da hadde ingen trodd på det. Men nå er jeg det, sa han til allmøte ved Kleven Verft i Ulsteinvik mandag.

Før allmøtet setter han seg ned med VG på et av kontorene ved verftet. For å fortelle om fremtiden i nye bransjer.

12 prosent til Stordalen

På vei inn går vi forbi Kjersti Kleven, som sitter i en sofagruppe på utsiden. Hennes familie har eid verftet i i flere generasjoner, men oljekrisen skapte så store problemer at de måtte han inn ny kapital. Nå eier familiesfæren 24 prosent og gruppen som Stordalen er med i 40 prosent.

– Det er tungt, erkjenner hun.

– Men dette skal blir bra: Vi trenger engasjerte eiere, sier hun og ler til mannen som også lyder kjælenavnet «Turbo-Petter».

TURBO-PETTER: Stordalen eier 12 prosent av Hurtigruten, og har også, sammen med investeringsfondet TDR Capital, gått inn med 300 millioner kroner i Kleven verft. Til venstre Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam.

Stordalen eier 12 prosent av Hurtigruten, som har fått det britiske investeringsfondet TDR Capital som dominerende eier. En gruppering av Hurtigrute-eiere, med TDR og Stordalen i spissen har gått inn med 300 millioner kroner og tatt kontrollen over Kleven verft, med en samlet eierpost på 40 prosent. Stordalens andel utgjør åtte prosent.

– Stordalen: Er det ikke dristig å kaste seg inn i nye bransjer du strengt talt ikke har så mye peiling på: Petter Stordalen gjør ting han ikke kan?

– Hurtigruten er ikke så ekstremt annerledes enn hotell: Det er hotell på vann. Verft er noen annet, ja.

– Hurtigruten valgte å bygge to skip ved Kleven fordi de var best i verden. Når krisen satte inn og de trengte hjelp, så tenkte jeg: Da vi bestilte skipene, mente jeg de var best i verden. Når jeg får investere i et verft som er best i verden, ja da måtte jeg bare si ja.

BASSENGDEKK: På Bassengdekket til de nye skipene MS Roald Amundsen og MS Fridjof Nansen blir det god plass til å nyte solen, og til å oppleve utsikten på en ny måte.

Risikerer å miste ruter

Hurtigruten risikerer å miste deler av rutene som Hurtigruten har hatt mellom Bergen og Kirkenes: Samferdselsdepartementet har lagt rutene ut på anbud og innbyr andre selskaper til å konkurrere med Hurtigruten.

HØYFJELLS-LOOK: Interiørbilde fra de nye Hurtigrute-skipene. - Hotell på vann, sier Petter Stordalen.

Dagens ruter skal deles opp i tre anbud som gjør at Hurtigruten dermed risikerer å miste mange av rutene mellom de to byene.

– Vi skal kjempe for å beholde alle rutene, men får vi ikke det, så satser vi knallhardt på cruise og turisme. Vi skal bli best i verden på cruise i kalde farvann og skal bringe verden til den norske kysten, til Svalbard og våre unike og vakre nordområder, sier en engasjert Petter Stordalen, som vi møter ved verftet i Ulsteinvik sammen med Hurtigrutesjef Daniel Skjeldam.

Toppmoderne hybridskip på vei

Vi går omkring på det tradisjonsrike verftet utenfor Ulsteinvik sentrum, solen skinner fra skyfri himmel og sommeren er tilbake på Sunnmøre for noen dager, med temperaturer opp mot 20 grader.

GOD STEMNING: Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam og Petter Stordalen på Kleven verft, med en modell av hurtigruteskipet «MS Roald Amundsen».

Verftet har fått tilslaget på å bygge de nye Hurtigrute-skipene «MS Roald Amundsen» og «MS Fridtjof Nansen», to topp moderne hybridskip.

– Vi skal bygge de råeste klimavennlige skipene i verden. Vi skal bli på vannet det Tesla er på veiene. Kleven og det clusteret av bedrifter de har rundt Ulsteinvik kan bli ledende innen mijøteknologiskip. «MS Roald Amundsen» blir verdens første hybride cruiseskip. Å få ned utslippene må skipseiere forholde seg til og fremtidige skipseiere vil etterspørre noe dere er best til, sier Hurtigruten-sjefen.

– Hva skjer hvis dere mister deler av statsavtalen som Hurtigruten har i dag, men som nå er lagt ut på anbud?

– Det betyr ingenting for den satsningen vi planlegger for å bli størst og best i kalde farvann innen cruise. Vi satser knallhardt, sier Stordalen.

NYE SKIP: Illustrasjonsbilde av to av de nye Hurtigrute-skipene som Kleven i Ulsteinvik skal bygge.

Han var i England i helgen og hadde lange samtaler med ledelsen i TDR.

– De støtter vår satsning fullt ut, både på Hurtigruten og Kleven, sier Stordalen.

Hurtigrutesjefen sier statsavtalen bare utgjør en mindre andel av selskapets inntjening.

– 90 prosent av vår inntjening kommer fra reisevirksomheten, fra turistene som reiser med oss. Transporten i statsavtalen utgjør derfor en liten del av vår virksomhet, sier Skjeldam.

Omvisning

Ved dokk ligger to deler av «MS Roald Amundsen» halvbygde. Det er midtseksjonene, baugen og hekken bygges i Polen. De skal fraktes til Ulsteinvik og settes sammen med de to midtdelene. Samlet blir skipet 140 meter.

Vi går fra bunnen og oppover dekk for dekk i en av de uferdige midtseksjonene. Helt til vi når dekk ti, på toppen.

GOD UTSIKT: Hurtigrutens får store observasjonsplattformer på flere dekk, slik at gjestene kommer tettest mulig på naturen.

– Det er altså så imponerende stort. Vi setter også sammen våre hoteller i seksjoner, men ikke slik som dette, sier Stordalen.

Vi står midt i det som skal bli Panoramasalen, som i dag bare er en byggeplass hvor sveisere regjerer. Men som skal bli hovedbar med full utsikt.

– Her kan du få is i gin tonicen som er fra en isbre hvor dråpene ble til is for 3.500 år siden, sier Skjeldam.

– Hva skjer hvis dere mister statsavtalen som Hurtigrutens hovedlinje?

– Da driver vi videre med fullt trøkk. Vi kommer til å ha like mye trafikk, men selve transportoppdraget med staten vil da bli borte. Men det er altså slik at det i dag ikke er den vi tjener penger på.

– Den hemmer dere?

– Hvis vi skulle miste den eller deler av den, vil vi stå friere til å satse enda mer på cruise og turisme; vi vil da ikke være bundet av å gå innom alle havnene hver dag. Men det er det departementet som avgjør.

Det er Stordalens selskap, Strawberry, som står bak investeringen. Det er blitt mye omtalt gjennom helgen, etter at Stordalen tatoverte en 40 centimeters selskapslogo på siden av kroppen, fra armhulen til hoften.

– Er den ikke fin, sier han og bretter opp T-skjorten.

Han viser den bare i to sekunder, akkurat kort nok til at fotografen ikke får et bilde og han haster leende videre.

SUITER: Hjørnesuitene på de nye skipene får panoramavinduer på flere sider, egen peis og ekstra store private balkonger.

INTERIØRBILDE: Slik blir en av lugarene på de nye Hurtigrute-skipene.