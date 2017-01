– Våre tall for 2017 er fortsatt ikke helt klare, men vi vet at nordmenns reiselyst fra før er høy og tidligere rapporter viser heller ingen tegn til at reiselysten er avtagende, sier direktør i Virke Reise Utland, Sverre McSeveny-Åril, til E24.

De siste årene har turismen til feriedestinasjoner som Tyrkia, Egypt og Tunisia falt kraftig på grunn av uroligheter og terroranslag. I rekordåret 2013 dro over 400.000 nordmenn på pakketur til Tyrkia, mens i år regner Apollo med at 40.000 nordmenn tar turen nedover.

– Vi merker tydelig en vending vestover i markedet i år, sier kommunikasjonsrådgiver i Apollo, Beatriz Rivera, til E24.

– Vi lar oss ikke skremme fra å reise

Tross uroligheter ved flere populære reisemål, kan reiseoperatørene melde om fortsatt sterk reiselyst til utlandet i 2017.

Virke-direktør i Reise Utland Sverre McSeveny-Åril.

– Vi vet at de reisende er opptatt av stabilitet og trygghet på reisemålet og våre oppfatninger av trygge reisemål påvirker valget av destinasjon, men vi lar oss ikke skremme fra å reise mer generelt, sier McSeveny-Åril.

Hittil har det strømmet inn langt flere feriebestillinger for 2017 enn på samme tid i fjor.

Ticket opplever 14 prosent høyere pågang, mens Apollo opplever en økning på 15 prosent.

Om det er fordi nordmenn er tidligere ute med reisebestillingene i år, eller om nordmenn rett og slett ønsker å reise mer i 2017, sier ikke tallene noe om.

Sesongmessig er romjulen og januar høysesong for bestilling av ferieturer. Flyselskapene lokker med januartilbud og turoperatørene har katalogen full av ledige turer.

Dersom reisefølget er stort eller man ønsker et bredt utvalg, er det smart å bestille tidlig, ifølge Tui.

– Det er lurt å bestille reiser i desember og januar, da er prisene veldig gode og utvalget er absolutt best, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Aspengren i Tui.

BULGARIA: Bulgaria er ett av de rimeligste solferiestedene i Europa. Her tar folk en dusj i mineralvann på stranden i Varna.

Her får du mest igjen for kronen

Det siste året har en rekke reisemål blitt billigere fordi kronen er blitt styrket.

McSeveny-Åril i Virke forteller at undersøkelser viser at nordmenn i liten grad legger vekt på valutakurser ved valg av reisemål.

– Man lar opplevelseslysten i større grad styre valg av destinasjon og så tilpasser heller utgifter på hotell eller feriebudsjettet for øvrig, sier han.

Det kan likevel være mye å spare på å være bevisst valutakursene når man bestiller leiebil, hotellopphold og lignende.

Kommunikasjonsrådgiver Beatriz Rivera i Apollo.

Som det fremgår av E24s valutakart under, er det blant annet blitt billigere å bestille turer til USA, Europa og Storbritannia nå, enn det var på samme tid i fjor.

En dollar er blitt 38 øre billigere det siste året, og 100 dollar koster nå 850 norske kroner, mot 895 kroner for ett år siden.



og 100 dollar koster nå 850 norske kroner, mot 895 kroner for ett år siden. Skal man til Europa i sommer, er det 58 øre billigere for én euro enn i januar i fjor. 100 euro koster 895 kroner, mot 965 kroner på samme tid i fjor.



Det kan også nevnes at Egypt nedskrev valutaen egyptiske pund i 2016, noe som gjør at kronen er blitt styrket med 59 prosent mot den egyptiske valutaen. Ett egyptisk pund er blitt 17 øre billigere det siste året.



Brexit-folkeavstemningen i Storbritannia førte til sterk svekkelse av britiske pund. Kronen er blitt styrket med nesten 20 prosent mot pundet. Derfor koster ett pund 10,45 kroner nå, hvilket er 1,74 kroner billigere enn for ett år siden.



De siste månedene har billigere britiske pund gitt en tydelig økt pågang til reisemål som London, ifølge Virke Reise Utland.

– For noen destinasjoner og reisetyper kan man se en mer tydelig valutaeffekt, sier McSeveny-Åril.

Nye billigfavoritter

Gamle slagere som Mallorca og Gran Canaria har fått høyere stjerne blant nordmenn på grunn av terrorfrykt ved andre reisemål. Flere turoperatører øker derfor kapasiteten til spanske reisemål i sommer.

Tradisjon tro er fortsatt Hellas en stor favoritt blant nordmenn. Rivera i Apollo forteller at 750.000 nordmenn skal på pakketur i sommer, og hele 43 prosent av pakkereisene vil gå til Hellas.

– Hellas er uten tvil er det mest populære reisemålet. Kroatia er reisemålet som øker mest – både hos oss og i totalmarkedet, sier hun.

Tyrkia var lenge ett av nordmenns mest populære pakkereisedestinasjoner, men nå er det knapt nordmenn som bestiller pakkereiser til landet. Apollo har fjernet Tyrkia fra reisekatalogen, mens resten av operatørene har redusert tilbudet vesentlig.

Flere turoperatører og flyselskaper bringer fortsatt nordmenn til Tyrkia, hvor det er blitt enda billigere å reise på grunn av mindre pågang av turister. I tillegg er kronen blitt styrket med nesten 22 prosent mot tyrkiske lire.

Men de fleste prisbevisste nordmenn foretrekker nå reisemål uten negativ medieoppmerksomhet, som Hellas, Bulgaria og Kroatia.

– Nærmere 50.000 nordmenn skal til Kroatia i sommer, hvilket utgjør en økning på over 50 prosent sammenlignet med fjoråret. Mallorca forblir også en favoritt og Bulgaria øker stadig i popularitet, sier Rivera.

Saken fortsetter under annonsen.

Aspengren i Tui merker også at nordmenns reisepreferanser er i endring.

– Eksempelvis har interessen for Tyrkia sunket og folk velger nå Spania, Hellas og Kroatia i stedet, sier hun.

Disse månedene er det billigst

Takket være at flere flyselskap har fått ruteflyginger til tradisjonelt dyrere solreisemål som Mauritius, Maldivene og Sri Lanka, har prisene sunket de siste årene.

Men det er fortsatt dyrt å legge ut på luksusreiser.

Uansett hvor man skal og hvor mange hotellstjerner man velger, vil det alltid være billigst å legge ferien utenom fellesferien.

– Når «alle» reiser samtidig presser det både pris og hva som er tilgjengelig. Mai, tidlig juni, august og september er de månedene jeg vil anbefale for dem som har mulighet til å være litt mer fleksible på tid, sier Aspengren i Tui.