Nå får vi tidenes høyeste bensinpris

«- Så knaller de til med skyhøye bensinavgifter i tillegg. Det er helt forferdelig, og dette må det bli en slutt på.»

Finansminister Siv Jensen var nådeløs mot den rødgrønne regjeringen i desember 2010. Da var veibruksavgiften, populært kalt bensinavgiften, nettopp vedtatt på 4,54 kroner per liter bensin for 2011.

I det siste statsbudsjettet er det imidlertid den borgerlige regjeringen som «knaller til» med bensinavgifter. 1. januar vil veibruksavgiften stige til 5,19 kroner per liter bensin.

Fra og med søndag vil drivstoffavgiftene totalt øke med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel.

Avgiftsøkningen er utslagsgivende for at veiledende priser (se faktaboks) hos Cirkle K (tidligere Statoil) når det høyeste nivået noensinne fra og med 2. januar.

Bilpakken Bilpakken innebærer at veibruksavgiften på drivstoff stiger med 20 øre til 5,19 kroner per liter bensin neste år, mens prisøkningen for diesel er 36 øre til 3,80 kroner per liter. Økningen i CO₂-avgift er på henholdsvis 7 øre og 8 øre for bensin og diesel. Bilpakken innebærer at bensinavgiften økes totalt med 34 øre og dieselavgiften med 55 øre. Det er inklusive veibruksavgift, CO₂-avgift, og på toppen er merverdiavgift på 25 prosent medregnet.

Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.



Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.



Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Kilde: Finansdepartementet, Norsk Petroleumsinstitutt, VG og E24.

Veiledende priser fra 2. januar er 16,29 kroner per liter for bensin, mens dieselprisen settes opp til 15,25 kroner.

Jensen skriver i en e-post til E24 at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken (se faktaboks).

«Fremskrittspartiet har alltid vært og skal fortsatt være bilistenes parti. Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene, har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke. Den innebærer at drivstoffavgiftene øker noe mot at bilistene kompenseres med øvrige skatte- og avgiftskutt,» skriver finansminister Siv Jensen i en epost til E24.

Senterpartiet: – Oppsiktsvekkende stolt

– Det er ingen overraskelse, sier finanskomiteens leder, Geir Pollestad (Sp) om bensinprisene, til E24.

– Det mest oppsiktsvekkende er at Frp er stolt av denne bilpakken. Nå kommer sannheten for en dag – nemlig at det blir vanligere å se 16-tallet på drivstoffpumpene i landet.

Listepris på bensin Listepris på bensin er den maksimale prisen en bensinstasjon i en bensinstasjonskjede kan ta for bensinen. I tillegg kommer tillegg for transport som i Norge kan bli betydelig, særlig i grisgrendte strøk. Lokal konkurranse kan gjøre at de faktiske prisene som stasjonene tar ligger under den offisielle listeprisen. Fra og med 2. januar er dette gjeldende listepris hos Cirkle K (tidligere Statoil): 16,29 for blyfri 95 15,25 for diesel Shell viser kun veiledende priser uten rabatter for kort- og bedriftskunder. Disse prisene gjelder fra 2. januar. 15,49 for blyfri 95 13,64 for Diesel Extra



Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, lar seg heller ikke begeistre av forklaringen til regjeringen, og mener Frp-velgerne har grunn til å føle seg lurt.

– Dette er bare ett av eksemplene på at regjeringstaburetter er blitt viktigere for Frp enn å holde løftene overfor bilistene, sier hun til E24.

Ifølge bilpakken til regjeringen, skal bilistene spare penger på at bompengene går ned med 10 prosent over hele landet i 2017. Men Pollestad tviler på at bilisten får nyte lavere bompengesatser med det første.

– Jeg er nokså sikker på at den andre delen av bilpakken med bompenger ikke vil skje noen steder i landet fra 1. januar 2017.

– Hvorfor er du sikker på det?

– Fordi den legger opp til en ganske omfattende behandling med bompengeselskaper. Det kan ta månedsvis før man ser de positive sidene av det. Slik sett får man avgift i både pose og sekk.

– Ville det ikke tatt like lang tid å behandle dette med selskapene hvis Senterpartiet satt i regjering?



– Man har visst hele tiden at det ville ta tid. Vi har vært med på bompengereduksjon, men her har man redusert avgiftene på andre måter samtidig som man skrur opp drivstoffavgiftene. De andre lettelsene bilistene skulle få, lar vente på seg.

Leder i finanskomiteen, Geir Pollestad (Sp).

Krangler om avgiftskutt: – Frp som har et forklaringsproblem

Marthinsen trekker også frem bompengene som et annet eksempel på løftebrudd.

– Dette var klart formulerte løfter som de ga til sine velgere, sier hun.

– Det tilsier at man skulle oppleve at avgiftene skulle ned når de både sitter med samferdselsdepartementet og finansdepartementet. Samlet sett har regjeringen økt avgifter med 3 milliarder siden de kom i regjering, sier hun.

Jensen kommer med et annet regnestykke:

«Når AP foreslår å øke skatter og avgifter med over 10 milliarder kroner, så kan jeg ikke ta deres kritikk alvorlig. Bilistene vil betale mindre i avgifter neste år fordi Fremskrittspartiet er med å bestemme politikken. Samlet innebærer bilpakken at bilistene kommer ut med om lag 900 millioner kroner i avgiftslettelser.»

Finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen i Arbeiderpartiet.

Marthinsen er åpen om at bom- og bensinavgiftene ikke hadde vært lavere med Ap i regjering, men heller ikke høyere. Diesel-avgiften ville imidlertid bli 15 øre høyere enn regjeringens forslag, ifølge Aps alternative budsjett.

– Vi har hele tiden vært ærlige på at avgifter og bompenger er en nødvendig del av spleiselaget for å finansiere veier og sykehus. Det er Frp som har et forklaringsproblem overfor sine velgere.

Jensen: — Kjemper for valgløfter



Jensen mener at Sp og AP klager, uten selv å by på løsninger.

«Ja, vi har ikke fått gjennomslag for FrPs forslag om å fjerne alle bommer, men statsbudsjettet viser at vi kjemper for våre valgløfter. Nå skal takstene ned i en rekke bomprosjekter over hele landet. Tidligere har vi fjernet bomstasjoner på 8 strekninger gjennom sletting av gjeld, og vi har redusert takster flere steder,» skriver Jensen.

«Med AP og SP, derimot hadde det aldri blitt noen bompengekutt. De er stolte tilhengere av bompenger, selv om de klager på bompenger i media.»

Slår forrige dieselrekord med 64 øre

Man må tilbake til sommeren 2015 for å finne høyere bensinpris enn gjeldende veiledende pris fra nyttår.

Den forrige prisrekorden for drivstoff ligger på 16,17 kroner for bensin (03.06.2015) og 14,61 kroner (23.06.2014) for diesel, ifølge Cirkle K.

– Nå er det all time high. De nye veiledende prisene er det høyeste noensinne både for bensin og diesel, sier Knut Hilmar Hansen i Statoil til E24.

Svenskene får også dyrere bensin Den svenske regjeringen har vedtatt avgiftsøkning for drivstoff fra nyttår. I Sverige øker bensinprisen med 23 øre per liter, mens diesel settes opp med 21 øre fra nyttår i bensinstasjonskjedene, ifølge TT og SvD.

Om lag 60 prosent av pumpeprisen er moms og avgifter. Samlet er det en avgiftsøkning på 34,55 øre for bensin og 55 øre for diesel bensinforhandlerne legger på drivstoffprisen fra nyttår.

– Hvordan kan det ha seg at vi får tidenes høyeste bensinpris når oljeprisen er på 56 dollar fatet?

– Det er ikke direkte sammenheng mellom prisen på råolje i dollar og pumpepris i kroner. Vi kjøper inn ferdigraffinerte produkter i eget marked, og prisen påvirkes ikke bare av råoljepris og valutakurser, men også av tilbud og etterspørsel, raffineringskapasitet, for å nevne noe. Jeg forstår at folk sliter med å se forskjellen på råoljepris og pumpepris, men det er en forskjell.

Som E24 meldte tidligere i julen, har høyere oljepris og dyrere raffinering fra råolje til bensinprodukter bidratt til prisøkningen uavhengig av avgiftsendringen.

– Prisen på ferdigraffinerte produkter har gått opp i romjulen, sier Hansen.