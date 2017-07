Brukte 650.000 kroner på strippeklubb - mener han ble dopet ned og lurt

I mai i fjor var en nordmann på besøk på strippeklubben Maxim i Wien, noe som ble en svært kostbar affære. Mannen skal ha blitt belastet for flere store beløp gjennom natten, men kan selv ikke huske noe fra kvelden etter at han kjøpte drikke som han spanderte på «stedets piker», skriver Dagens Næringsliv.

Totalt ble mannen belastet for 652.490 kroner, ifølge avisen.

Mannen hevder å ha blitt neddopet, og frastjålet pinkoden til både kreditt- og bankkort, men den forklaringen trodde hverken DNB eller Finansklagenemda Bank på – avgjørelsen i Finansklagenemda var enstemmig.

Kan bli dyrt

DNB sier i sin forklaring at kortets kode ble tastet riktig på første forsøk, og at «prisene fort kan bli høye på slike nattklubber hvor jenter stripper, er ikke unormalt»

Banken viser også til angivelige videoopptak fra strippeklubben som viser at mannen selv brukte kortene, og tastet koden.



Finansklagenemda konkluderer på sin side at bevissituasjonen i saken gjør at saken må avvises. De opplyser at flere av omstendighetene i saken er uklare, og det vises blant annet til et skriv som utgir seg for å være fra politiet, men som er skrevet på dårlig engelsk, og uten offisielt brevark.