Samtidig har et større antall banker forsøkt å få svar på om selskapet – som beskyldes for å være en Ponzi-svindel i Bitcoin-forkledning og forfølges av myndigheter på flere kontinenter – er ulovlig her i Norge.

Det kan ikke Lotteritilsynet gi bankene et klart svar på, fordi de så langt ikke har opprettet gransking. Selv avviser OneCoin alle pyramideanklager.

Men bankene har også sine egne retningslinjer å forholde seg til, og noen har sågar valgt å selv ta affære: De har underrettet tilsynet om at de enten allerede har stanset, eller kommer til å stanse forsøk på pengeoverføringer fra nordmenn.

OneCoin ble grunnlagt i 2014 av bulgarske Ruja Ignatova og har postboks i Gibraltar. Lotteritilsynets opplysninger tyder på at flere tusen nordmenn er medlem. Selskapet har selv opplyst at den norske medlemsmassen teller rundt 5.000 personer.

OneCoins advokat: – Kan være ulovlig boikott

Det er Lotteritilsynet som informerer om bankenes betalingsnekt i et brev sendt OneCoins norske advokat. E24 har fått tilgang på brevet.

Seniorrådgiver Silje Amble bekrefter opplysningene, men vil ikke gå ut med hvilke banker det gjelder, fordi det kan være sensitiv informasjon bankene ikke vil ha ut i offentligheten.

OneCoins advokat i Norge, Per Danielsen, reagerer på opplysningene. Han sier hans klient ikke har blitt kontaktet av noen norske banker om saken, og hevder det hele må bero på en misforståelse.

– Slik boikott kan være ulovlig. Jeg regner imidlertid med at misforståelsene snart vil være oppklart, skriver han til E24 på epost.

FÅR BEKYMRINGSMELDINGER: Seniorrådgiver Silje Amble i Lotteritilsynet har så langt ikke opprettet sak på OneCoin, men sier de stadig mottar tips og følger nøye med på selskapets norske deltagelse.

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet synes det er naturlig at bankene gjør sine egne forsvarlighetsvurderinger, og viser til at de både har egne retningslinjer, lover og anseelse utad å ta hensyn til.

– Det et likevel sjelden at bankene går til skrittet med å stanse kundenes overføringer til konkrete selskaper. Men det kan bero på konkrete vurderinger, for eksempel å forhindre mulig bedrageri, sier Jensen, og understreker at han snakker generelt.

Fakta: Multi-Level-Marketing (MLM) eller pyramide? MLM er en kontroversiell forretningsmodell basert på et nettverk av medlemmer og salg av produkter der inntektene fordeles i nettverket.

Grunnet forbud mot pyramidespill og Ponzi-svindel har MLM blitt brukt som skalkeskjul for pyramidelignende virksomhet.

Kollapsede pyramidespill har ofte blitt relansert som nye MLM-selskaper, der det blir gjort mindre justeringer i selskapsstruktur for å omgå lovverket.

MLM er forbudt i mange land, men er i motsetning til pyramidespill fremdeles tillatt i Norge.

I Norge må minst 50 prosent av selskapets omsetning være reelt produktsalg for å være godkjent. Hvis medlemsverving er hovedinntekten, er selskapet en ulovlig pyramide.

være reelt produktsalg for å være godkjent. Hvis medlemsverving er hovedinntekten, er selskapet en ulovlig pyramide. Inntektsforholdet mellom medlemsverving og reelle produkter/tjenester blir derfor et kjernespørsmål når Lotteritilsynet undersøker mulige brudd på pyramideforbudet i Lotteritilsynets paragraf 16. Tilsynet har til nå ikke gransket OneCoin.

DNB «spesielt oppmerksomme»

DNB vil ikke å si om de er blant bankene som har valgt å stanse OneCoin-betalinger.

– Vi kan ikke kommentere dette selskapet spesifikt, men vi er spesielt oppmerksomme på transaksjoner som knyttes til kryptovaluta, og har i enkelte tilfeller stoppet transaksjoner av denne type, sier informasjonsdirektør Even Westerveld til E24.

Han opplyser at de også har vært i kontakt med Lotteritilsynet om kryptovaluta-saker.

– Som bank er vi forpliktet til å varsle myndighetene når vi oppdager mistenkelige transaksjoner. Det betyr ikke at det er ulovligheter, men at det er grunn til å undersøke nærmere. Det er politiets og myndighetenes oppgave å etterforske slike saker, sier Westerveld.

Får jevnlige OneCoin-tips



Lotteritilsynet har mulighet til å kreve dokumentasjon som viser at forretningsmodellen til selskaper ikke i hovedsak er basert på verving av nye medlemmer – noe som i så fall er lovstridig (se faktaboks).

Seniorrådgiver Amble opplyser at de ikke har benyttet seg av denne muligheten overfor Onecoin enda.

– Hvorfor ikke?

– Det er vanskelig å svare på. Det er slik saken står nå.

– Har dere fått nye tips?

– Vi får jevnlig henvendelser og spørsmål om One Coin. Nylig lanserte vi en pyramide-test på nettsidene våre. Nå går en del henvendelser direkte dit.