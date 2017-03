BMW- og Mini-forhandleren Bavaria er tatt med buksene nede etter et markedsføringsstunt på Facebook. «Ny Mini hos Bavaria fra 0 kroner i måneden» uten innskudd», skriver Bavaria i sin «Mini for free»-reklame.

Men når man trykker videre til nettsiden, kommer det frem at tilbudet slett ikke er gratis. Leasingtilbudet koster 3382 kroner i måneden. I tillegg kommer etableringsgebyr på 5500 kroner, slik at totalprisen blir på 127 0000 kroner i bindingsperioden på tre år.

– Fiktivt

Bavaria har kommet frem til null kroner under forutsetning av at kundene selv leier ut bilen til andre mennesker syv døgn hver måned. I et brev til Bavaria omtaler Forbrukerombudet inntektsmulighetene som fiktive.

ULOVLIG: Denne reklamen til Bavaria er stemplet ulovlig av Forbrukerombudet.

– Bavaria kan ikke bruke en potensiell inntektsmulighet til å skjule at avtalen har en betydelig kostnad. Å lease bil er en stor økonomisk avgjørelse, som i dette tilfellet koster 127.000 kroner. Kundene har krav på god og tydelig informasjon om de faktiske kostnadene, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til E24.

Utleie av leasingbiler har til nå vært forbudt. Men for tre uker siden inngikk Bavaria og selskapet Nabobil en avtale om at eiere av Mini i Oslo kan leie ut bilene sine gjennom Nabobil, som er et selskap hvor privatpersoner kan leie ut privatbiler.

Tilbudet er markedsført i kampanjer de siste ukene. Avisen Dagens Næringsliv har også omtalt det på redaksjonell plass.

– Urimelig og ulovlig

«Mini for free»-annonsen til Bavaria inneholder heller ikke informasjon om etableringsgebyret på 5500 kroner, eller totalprisen for leieperioden. Kundene får heller ingen informasjon om at bindingstiden er tre år, og at det er en maksgrense for hvor langt bilene kan kjøres.

– Bindingstid og totalpris er svært vesentlige opplysninger som kundene må få i reklamen, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukerombudet har konkludert med at reklamekampanjen er urimelig og ulovlig, og i strid med markedsføringsloven. Bavaria er bedt om å fjerne eller endre markedsføringen.

(saken fortsetter under bildet)

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Skarpt blikk på leasing

Forbrukerombudet har i flere år hatt et skrapt blikk mot leasing av bil. De har flere ganger slått ned på markedsføringen gjennom aksjoner og kontroller. Tidligere i vinter fikk halvparten av de kontrollerte leasingselskapene beskjed om å endre markedsføringen.

Men etter at Forbrukerombudet og Finansforetakenes Forening for tre år siden gikk sammen og utarbeidet standardiserte eksempler på markedsføringen, har situasjonen bedret seg med færre og mindre grove brudd.

UTLEIE: Slik er regnestykket til Bavaria for en gratis Mini: Lei ut bilen din til andre syv døgn hver måned.

– Ikke ulovlig, mener Bavaria

Bavaria er en av landets største bilforhandlere. De har butikker i Oslo-området samt på Sør-Vestlandet og i Stockholms-regionen. Bavaria opplyser selv at de årlig selger 15 000 biler og omsetter for fem milliarder kroner.

Bavaria selv mener «Mini for free»-kampanjen er lovlig.

–Annonsen er etter vår mening en åpenbar overdrivelse og har også en stjerne bak seg. Alle kunder som har kontaktet oss har forstått konseptet før de har tatt kontakt med oss – at man leaser bilen og leier den ut, sier salgsdirektør Morten Heiertz Dahle i Bavaria Norge til E24.

Han forteller at Bavaria har hatt jurister som har vurdert Facebook-kampanjen.

– Vårt ønske er selvsagt ikke å lure noen. Vi mener ingen blir lurt, og at annonsen således er lovlig. Når man klikker på annonsen kommer man dessuten inn på en side som både beskriver konseptet og inkluderer alle opplysninger, sier Dahle.

Ifølge Forbrukerombudet har Bavaria svart at de stanser kampanjen.

Til E24 sier Dahle at kampanjen er over:

- Dette var en Facebook-kampanje som løp til 1. mars, så kampanjen er avsluttet, sier Dahle til E24 søndag.