16 kvadratmeter i Oslo i 2017: 2,8 millioner!

– Det er jo en heftig pris, sier megler Kristine Krabberød i DNB Eiendom til E24.

Setter Norges heteste boligmarked på bremsene i 2017?

Dette leilighetssalget sier nei: Ettromsobjektet på 16 kvadratmeter – riktignok beliggende på Majorstuen med balkong – ble lagt ut for prisantydning 2.150.000 kroner.

Mandag ble den knøttlille leiligheten solgt for 2.810.000 kroner – 660.000 kroner over prisantydning. Kjøperen har dermed bladd opp 175.600 kroner per kvadrat.

Vedkommende har også bladd opp cirka én million mer enn selgeren gjorde da leiligheten ble kjøpt for «bare» 1.780.000 kroner i februar 2016, ifølge Krabberød. Dermed er verdiøkningen over én million kroner på 11 måneder.

Etter hva Krabberød erfarer, er dette den høyeste kvadratmeterprisen oppnådd for en ettroms i dette området.

– Det sier nok noe om temperaturen på boligmarkedet i 2017, mener hun.

Forsvarer prisingen



Det kom cirka 40 på visning, mens dobbelt så mange – 80 personer – satte seg på interesseliste.

Megleren forklarer at mange interessenter enten ikke tar seg bryet med å møte opp på visning, eller bare er nysgjerrig på hva leiligheten går for. Totalt var det fem budgivere, og vinnerbudet kom allerede på siste visningsdag.

MEGLEREN: Kristine Krabberød i DNB Eiendom.

– Priset du den for lavt?

– I dette boligområdet har snittprisen for slike boliger vært 109.000 kroner det siste halvåret, og 114.257 de siste 3 månedene. Boligen ble lanserte med en kvadratmeterpris på over 134.000 kroner. Således var prisantydningen rimelig i henhold til lignende salg i området.

– Hvordan forklarer du at leiligheten likevel gikk så mye over?

– Det er vesentlig å se dette i sammenheng med tilbudet av denne type boliger i markedet nå. Det var 14 tilsvarende små leiligheter i hele Oslo, og kun 4 i dette boligområdet, svarer megleren, og fortsetter:

– Det er tøft for førstegangskjøpere å komme seg inn på markedet. I dette tilfellet ble kjøper en førstegangskjøper.

Melder om boligtørke



HETT MARKED: NEF-direktør Carl O. Geving.

– Det er ingen tvil om at markedet er sterkt fra årsstart, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til E24.

Han får rapporter fra Oslo-meglere om full boligtørke, med enda færre objekter denne januarmåneden enn i fjor.

– Og vi har ingen indikasjoner på at etterspørselen har endret seg fra desember til januar. Dermed må vi forvente vedvarende kamp om objektene i sentrale områder. Og det er nok disse små ettroms- og toromsleilighetene det blir størst rift om, sier Geving.

Han sier det gjør han veldig bekymret med tanke på året Oslo-markedet har lagt bak seg, med vel over 20 prosents prisvekst på årsbasis.

Ser ingen rask Siv-effekt



Siv Jensen og Finansdepartementet har innført strengere regler for å få boliglån. Disse inntrådte 1. januar.

Geving tror ikke det får noen umiddelbar effekt, men kanskje på sikt.

– Over tid vil de kunne gi en modererende effekt, men jeg har vanskeligheter med å tro at det påvirker veldig sterkt. De fundamentale driverne er uendret: Renten er lav og det er like stor mangel på boliger.