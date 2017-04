Ble spådd «kraftigste vårslipp noensinne»: Meglernes dom: – Helt som normalt

– Jeg tror det blir kraftigere enn noensinne i forhold til tilgangen på nye oppdrag som skal ut fremover, sa Privatmegleren-sjef Grethe Meier til E24 2. påskedag.

Meier snakket da om årets «vårslipp», som ble spådd å være langt større enn tidligere – og spesielt sammenlignet med i fjor, da vårslippet uteble.

Et slags vårslipp ser man nå i hovedstaden, men noe særlig større økning på tilbudssiden enn normalt for årstiden er det ikke, ifølge Oslo-meglere.

– Vi har sett en betydelig økning i registrerte boliger til salgs, men det er helt vanlig på denne tiden av året, sier eiendomsmegler og partner Christoffer Askjer i Sem & Johnsen.

– Når folk har uttalt seg om at det er et voldsomt vårslipp, har ikke vi sett noen tall som har underbygget det. Vi har heller ikke sett noen tegn hos forbrukerne til at vårslippet er større enn normalt. Det har vært godt oppmøte på visningene i helgen, kjøperne er ivrige og klare for å kjøpe, og det tyder fortsatt på at det ikke er så altfor mye å velge i for kjøperne, sier han.

Tviler på opphopning



Også partner og eiendomsmegler Vemund Thorkildsen i Nordvik & Partners opplever at det var godt oppmøte på helgens visninger i hovedstaden.

MEGLER I OSLO: Partner og eiendomsmegler Vemund Thorkildsen i Nordvik & Partners.

– Det er klart at utbudet har tatt seg opp noe fra før påske, men samtidig har vi opplevd god respons på antall klikk på annonsene, godt besøkte visninger og pågående budrunder på det meste vi hadde siste visning på i går. De fleste skriver seg på liste og sier de er i markedet for å kjøpe bolig, sier Thorkildsen.

Han forventer at det vil fortsette å ta seg godt opp på tilbudssiden fremover, men likevel ikke nok til at vi får en opphopning av boliger til salgs.

– Opplevelsen fra den første helgen etter påske er at markedet er solid og godt og vil ta unna det som kommer ut. Høyst sannsynlig vil man ikke få en lik situasjon som man hadde i 2013, da man i løpet av mai måned fikk så mange boliger ut på markedet at utbudet hopet seg veldig opp og holdt seg høyt gjennom sommeren og høsten, sier han.

– Dessuten fikk vi flere tilbakemeldinger nå før påske om at folk venter litt på vårslippet, sier Thorkildsen.

Nordvik & Partners tror ikke på noe stort prisfall med det første.

– Vi tror ikke prisene skal stupe, men tror vi vil se en flat eller svak vekst. Både kjøper og selger må huske at markedet har steget mye det siste året så prisene vi ser nå er vesentlig høyere, sier Thorkildsen.

Drammen: Noe mer til salgs

I Drammen har etterspørselen i lengre tid vært mye større enn tilbudet, noe som gjenspeiler seg i landets høyeste omsetningshastighet. Gjennomsnittlig omsetningstid for en bolig i Drammen var i mars 12 dager, mot 14 i Oslo, 18 i Bergen, 19 i Trondheim, 27 i Tromsø – og 56 i Stavanger.

– Vi har en grei innflytning, sier fagansvarlig og eiendomsmegler Geir Arnøy i Eiendomsmegler 1 Drammen. Han viser blant annet til at en del av dem som ikke har råd til å kjøpe i Oslo ser mot Drammen.

Boligprisvekst siste tolv måneder Oslo: 22,4 prosent Bergen: 3,4 prosent Trondheim: 8,1 prosent Stavanger: -1,4 prosent Kristiansand: 2,9 prosent Tromsø: 6,4 prosent Drammen: 14,6 prosent Kilde: Eiendom Norges prisstatistikk for mars 2017.

Arnøy opplever ikke at det er noe «vårslipp» i Drammen på samme måte som det ser ut til å være i Oslo.

– Det har kommet noe mer ut på finn og det var noen flere visninger i helgen som var, men ikke noe lignende Oslo og jeg har inntrykk av at det heller ikke har vært like mye som tidligere. Vi snakker om en normal økning for årstiden, sier Arnøy.

Han forventer at det vil fortsette å komme flere boliger på markedet de neste ukene, men uten at det vil bli noen «eksplosjon».

– Folk vil fortsatt gjerne kjøpe noe nytt før de selger. Samtidig er det den tiden på året hvor folk vil vise frem hagene, så det vil nok komme litt og litt mer, sier Arnøy.

Bergen: Ganske stort slipp



Mens boligprisveksten i Oslo har vært enorm – opp 22,4 prosent de siste tolv månedene – har prisene i Bergen steget med 3,4 prosent.

Boligmarkedet i Bergen er velfungerende sammenlignet med en del andre byer, mener daglig leder og megler Christer Haugen ved Krogsveen avdeling Bergen Vest.

– Vi har sett et ganske stort slipp av boliger de siste 14 dagene, og spesielt Påskeaften og i helgen som var ble det sluppet mange, sier Haugen.

MEGLER I BERGEN: Daglig leder og megler Christer Haugen ved Krogsveen avdeling Bergen Vest.

Mens det i vinter tok litt lengre tid å få solgt boliger i Bergen, ble omsetningstiden i mars en god del kortere, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk.

– Det spennende nå er om mye av det som slippes vil bli solgt eller om det blir liggende, sier Haugen.

Spesielt er det stor etterspørsel etter familieboliger i enkelte deler av byen. Sentrumsboliger selges det mye av, og Haugen opplever at betalingsevnen er god:

– Vi har hatt en del budrunder hvor det har gått mye over prisantydning, men vi har blitt flinkere til å prise korrekt. Likevel ser vi at det i enkelte bydeler har vært for lite tilbud og at det da går en del over, sier han.

Saken fortsetter under annonsen.

Tromsø: – Ser ut som mange timet det



I Tromsø har tilbudssiden økt en del de siste par ukene, opplever daglig leder og eiendomsmegler Børge Martinussen ved Eie Tromsø.

– Det vi typisk har sett er at det har vært omsatt like mange boliger som det har vært lagt ut for salg, men nå etter påske har vi sett en endring, sier Martinussen.

Han påpeker at det er helt normalt at det kommer et vårslipp på boligmarkedet, men er forundret over at det ikke kom tidligere.

– Det kom ganske umiddelbart etter påske, og det ser ut som at mange timet det. Det blir spennende å se om dette skjer kun denne ene gangen og roer seg fremover, eller om det vil fortsette å komme flere boliger ut på markedet.

Tromsø-kontoret har den siste tiden opplevd at det har vært stillere på visninger enn det var tidligere i vinter.

– Folk er nok litt mer forsiktige nå. De bruker mer tid før de bestemmer seg, noe som har sammenheng med at de har mer å velge i, men også at bankene har strammet inn på lånekrav. Dessuten har det vært mye fokus på sterk verdistigning, som har gjort noen usikre, sier Martinussen.

Han opplever at mange i lang tid har trodd at det er et stort antall boliger til salgs i Tromsø, og mer enn det som faktisk har vært tilfelle, fordi det har vært annonsert mange nye prosjekter.

– Det har faktisk vært lite, så vi trenger nye byggeprosjekter, sier han.