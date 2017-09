Når klokken slår 11.00 tirsdag stiller Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer seg foran TV-kameraene og forteller Norge hvor boligprisene tok veien i august.

Selv om Dreyer spiller ned viktigheten, har økonomer og analytikere funnet frem popkornet.

– Jeg synes man bruker for mye energi på å tolke boligtall fra måned til måned, sier Dreyer til E24.

Makroøkonom og boligekspert Nejra Macic i Prognosesenteret har en annen innstilling:

– Dette blir den mest spennende måneden hittil i år, sier hun til E24.

Historiske tall forteller oss at august er årets nest sterkeste boligmåned, etter januar.

Kjøpere og selgere returnerer fra ferie, og markedet vekkes fra sommerens dvale.

Og boligprisene har alltid gjort et byks, i alle fall så lenge de har blitt målt.

– Blir mer dramatisk

Denne gangen er foranledningen at boligprisene har falt i tre strake måneder i landets største by. Flere meglere har tippet at Oslo-boligene ble enda litt billigere i august, noe som igjen kan gi en smitteeffekt over på andre byer.

– August-tallene gir en indikator for høstmarkedet, og jeg er mye mer spent enn jeg vanligvis er. Får vi et nytt prisfall, vil det være mer dramatisk enn korreksjonene i mai, juni og juli. Det har aldri tidligere blitt målt prisfall i august, påpeker Macic.

EKSTRA SPENT: Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener tirsdagens boligtall for august blir det mest spennende hittil i år.

Selv holder hun en knapp på at Oslo-prisene vil styrke seg litt i august, men mindre enn vanlig for måneden – og at prisfallet dermed fortsetter i de sesongkorrigerte tallene.

Macic får følge av DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære.

Spår prisfall helt til neste sommer

– At det er såpass mange usolgte boliger ute i markedet, spesielt i Oslo, indikerer en videre prisnedgang. Vi forventer at korreksjonen fortsetter med et sesongjustert prisfall i august, sier hun til E24.

Faktisk tror DNB Markets at boligprisene skal falle helt frem til sommeren 2018.

– Det henger sammen med økt boligtilbud og fortsatt innstramminger fra bankene. Samtidig tror vi bedringen i arbeidsmarkedet og høyere inntektsvekst vil bidra til å gradvis bremse prisfallene fremover, helt til markedet flater ut.

TROR KORREKSJONEN TAR SIN TID: Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets tror ikke boligmarkedet snur opp igjen før neste sommer.

– Men dere tror det først skjer til neste sommer?



– Ja. Da er også dagens boliglånsforskrift utgått på dato. Den blir trolig erstattet av en ny, men noen av særinnstrammingene for Oslo-markedet kan kanskje bli fjernet. Det kan bidra til at markedet endrer retning, sier DNB-analytikeren.

Tror på kjappere utflating



Flere meglere tror imidlertid boligprisfallet er over før den tid.

Maren Synnevåg, markeds- og kommunikasjonssjef i Partners-meglerkjeden, sier hun er spent foran august-fasiten fordi hun ser tegn til at markedet ikke er så ille som noen vil ha det til:

– Det er ekstra spennende fordi flere pessimistiske makroøkonomer spår opptil 20 prosent nedgang, men vi meglere sitter tettere på tallene, og de indikerer at det går relativt sett bra, sier hun til E24.

VIKTIG MÅNED: Maren Synnevåg, markeds- og kommunikasjonssjef i Partners-meglerkjeden, sier hun er spent foran august-fasiten

– Meglerne forteller om stigende kjøpelyst, flere budrunder og at boligene går unna. Vi tror på en utflating i løpet av høsten, sier hun.

Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer sier han synes det er naturlig at folk er opphengt i retningen boligprisene tar, selv om selv synes enkeltmåneder tilleggs for mye vekt.



Uten å røpe hva august-tallene viser, gir han følgende fugleperspektiv-analyse:

– Vi er inne i en boligpriskorreksjon etter en periode med ekstra sterk prisvekst. Samtidig peker flere piler oppover. Jeg tror nok at boligmarkedet vil stabilisere seg og snart vise normal vekst igjen i Oslo også.