Boligbyråden avviser bolig-svikt: – Vi gjør alt vi kan

– Se på boligbehovet! Og her nede er boligbyggingen, sier Per Jæger og viser E24 en søylegraf.



Sjefen i foreningen Boligprodusentene er oppgitt.

Det er den samme historien: En Oslo-boligprisvekst han mener er skremmende bratt, utløst av en boligbygging han mener er altfor lav.

I fjor ble Oslo-boligene 23 prosent dyrere.

Tidligere onsdag kunne Jæger vise frem 2016-fasiten for nyboligbygging i Norge. Blant mye annet viste den 4.200 igangsettinger av nyboliger i Oslo, mot et behov som Boligprodusentene estimerer til 6.700.

Og Jæger rettet igjen pekefingeren ut mot Oslo kommune og byrådet – som han mener har mye skylden for en prisvekst som går «bananas».

«Få frem gravemaskinene!»



Men nå er Jæger mer oppgitt:

For etter alle disse årene, alle sakene om lav boligbygging og nye prisrekorder, så kan han ikke skjønne annet enn at nå det står på viljen: At Oslo-politikerne ikke gidder, fordi det ikke er viktig nok for dem.

– Da oljen kom til Stavanger, sa de: «Det er klart vi skal bygge boliger! Få frem gravemaskinene, begynn å grav!», erindrer Jæger.



– Det var en innstilling om at dette skal løses. Jeg tror ikke det kommer balanse i Oslo-markedet før vi får politisk vilje til det. Har man ikke vilje, får man det ikke til.

Boligbyråd Hanna E. Marcussen (Miljøpartiet De Grønne) er totalt uenig i kritikken.

– Vi både vil, og vi leverer, sier hun i et lengre intervju med E24, som du kan lese lenger ned i saken.

– HAR FULLT TRØKK: Mens boligtilbudet i Oslo fortsetter å halte, avviser boligbyråd Hanna E. Marcussen at de gjør for lite.

Boligprodusentene-sjef Jæger mener Plan- og bygningsetaten henger seg opp i det han kaller «smådetaljer» i enkeltplaner.

– Nå må de ha fullt fokus på volum. De snakker om kvalitet. Men å bygge nok boliger, det er også en kvalitet.

Mener de lager kjepper i hjulene



– Et argument fra politisk hold er vel at du også trenger flere steder å regulere?

– Det er massevis av steder man kan regulere. Men én ting Oslo-politikerne har vært veldig flinke til, er å lage begrensninger for hvor man kan bygge. Det tydelig hvis man flyr over Oslo, skisserer Jæger.

Han mener dagens strenge reguleringsbestemmelser må mykes opp. Disse setter blant annet føringer på hvor stor del av tomtearealene som skal bestå av friluftsareal.

– Før i tiden laget vi en fortettet bebyggelse i Oslo som ikke lengre er mulig. Og så lager man seg heller maksgrenser for hvor mange små leiligheter man får bygge, sukker Jæger og viser til den omdiskuterte leilighetsnormen.

– Man burde for lengst ha satt leilighetsnormen til side og bygget flere småleiligheter. Men det mangler vilje.

LANGER UT: Boligprodusentene-direktør Per Jæger anklager Oslo-politikere for å ikke ha nok vilje til å få økt boligbyggingen.

– Og hvis det fortsetter som i dag?

– Nå har man ikke sluttet å bygge, men hvis behovet fortsatt ikke møtes, så er det enkel økonomi: Når tilbudet er lavt, får du enda høyere priser.

Boligbyråden: – Vi har fullt trøkk



Boligbyråd Hanna Marcussen slår tilbake mot Jægers utblåsning. Hun avviser at det står på manglende vilje.

– Å bygge mer er blant våre hovedprioriteter. Vi er også bekymret for boligprisveksten. Og tallene våre fra fjoråret viser at vi regulerte cirka 15.500 boenheter, betydelig mer enn tidligere år. Igangsettingstillatelsene har også økt. Så resultatene viser at vi både vil, og leverer, sier Marcussen til E24.

– Jobber dere for full maskin?

– Ja, det gjør vi. Nå har vi også budsjettert med mer penger til Plan- og bygningsetaten. Vi har fullt trøkk på dette. Vi gjør alt vi kan. Samtidig er dette komplekst: Prisutviklingen styres også av andre forhold enn kommunen rår over. Som den lave renten, og boligforskriften som regulerer kredittilgangen, sier Marcussen.

Håper Siv-krav kan kjøle ned



1. januar strammet Finansdepartementet inn forskriften – særlig for dem som kjøper sekundærboliger, med et nytt krav om 40 prosent egenkapital. Boligbyråden håper det kan ha avkjølende effekt.

– Det blir interessant å se hvordan forskriftsendringen vil slå inn i markedet, sier Marcussen, og presiserer at det ikke er noen sovepute.

– Jæger sier Plan- og bygningsetaten er for detaljfokuserte ved reguleringer, og nå bør ha fult fokus på volum. Har dere underprioritert å få opp boligvolumene?

– Nei, men vi bygger også bomiljøer som skal bli stående i lang tid. Vi kan ikke bygge morgendagens problemområder. God bokvalitet er også viktig. Vi skal være klimavennlige, og menneskevennlige. Dessuten vil jeg ikke være med på premisset: At det står mellom kvalitet og volum. Det er mulig å få til begge deler.

– Når vil dere få det til?

– Jeg synes vi får mye til i dag. Tallene for igangsettelser og antallet regulerte boenheter ligger nå høyt.

– Er det høyt nok?

– I fjor var det 15.500, og det er definitivt høyt nok. Men det avgjørende er hvor mange boliger som faktisk bygges, og der jobber vi med flere tiltak. Vi skal få i gang utviklingen i flere områder, som Hovinbyen.

– Folk sover ikke i telt



– Er det boligkrise i Oslo?

– Det er det nok ikke. Folk sover ikke i telt, som etter krigen. Men det er ingen tvil om at det er bygd for lite boliger gjennom ganske mange år.

E24 har skrevet en rekke artikler om det ekstra sterke prispresset på små leiligheter, som nå selges til godt over 100.000 kroner per kvadratmeter – og ikke bare på vestkanten. Meglerne viser til at prisene i Oslo har blitt så høye at små krypinn gjerne er det eneste førstegangskjøpere har råd til – samtidig som de er mangelvare i utgangspunktet.

– Jæger sier de gjerne bygger flere av dem, men ikke kan. Kommer dere til å fjerne leilighetsnormen, eller blir det bare med pratet fra Raymond Johansen?

– Boligvekstutvalget har foreslått å revidere leilighetsnormen, og det er et forslag som må behandles politisk. Det blir det, og da vil det være mye diskusjoner og mange hensyn å ta. Som hensynet til at barnefamilier også må få plass i sentrum, samtidig som man må møte etterspørselen etter små leiligheter.