Boligprisene i Norge falt 1,1 prosent i mai, viser ny statistikk fra meglerbransjen. Sesongkorrigert var prisnedgangen 0,7 prosent.

– Dette er faktisk den svakeste maimåneden vi har hatt siden vi begynte målingene i 2003. Det er uvanlig svakt, sier Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer.

Han kaller det en "knekk" for den norske boligprisgaloppen etter et oppsiktsvekkende sterkt 2016.

For Oslo-markedet var mai-utviklingen ekstra svak, og boligselgere måtte i snitt tåle 1,4 prosent lavere salgspriser enn i april.

– Trendskiftet i Oslo-markedet har kommet raskere og sterkere enn vi og mange andre forventet, sier Dreyer, og fortsetter:

– Trenden er tydelig: Oslo-markedet vil være svakere enn resten av landet, også i tiden fremover.

Tilbudsboom

Han varsler at Eiendom Norge nå vil revidere sine prognoser for Oslo-markedet. Det vil endre prognosen for hele landet, siden hovedstaden står for en stor andel av totalmarkedet.



Prisnedgangen betyr imidlertid ikke at boligmarkedet stopper opp. I alle de største byene meldes det om betydelig økt boligtilbud. På landsbasis har antallet boliger til salgs økt over ti prosent. Enn så lenge finnes også kjøpere der ute:

Landets meglere kunne registrere 9.846 boligsalg i mai, 5,4 prosent flere omsetninger enn i fjor.



– Den økte tilbudssiden vil ha en dempende effekt på prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.

– Får solgt med edruelige forventninger

På landsbasis tar det heller ikke lengre tid å få solgt boligen enn før. Salgstiden ligger på 31 dager i snitt, noe som faktisk er en dag mindre enn i mai i fjor.

Dreyer mener prisfallet derfor ikke gjenspeiler noen dramatikk. Tvert imot sier han tilbud og etterspørsel nå er bedre i balanse, samtidig som aktiviteten holder seg høy.



– Dette er en ønsket utvikling, sier han.



– For dem som nettopp har kjøpt og nå skal selge, kan det oppleves dramatisk. Men selgere som har edruelige prisforventninger, vil fortsatt få solgt, sier han.

Mai-fasiten følger vårmåneder med avtagende prisvekst i forhold til det sterke fjoråret, som har fått flere meglertopper og sjeføkonomer til å snakke om et skifte i markedet.

April ble omtalt av Eiendom Norge-sjefen som «en av de svakeste vi har sett».