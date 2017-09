Skattesats: Kommunen kan kreve fra 2 promille og inntil 7 promille i skatt på eiendommer, men må starte med to. Satsen kan deretter økes med maks to promille per år. Kommuner som vil ha maksimal skattesats må altså øke den gradvis.

Verdiberegning: Skattesatsen regnes ut ifra et verdigrunnlag på eiendommen. Kommunene kan velge å taksere eiendommer selv, eller legge ligningstall fra Skatteetaten til grunn.

Bunnfradrag: Kommuner kan i tillegg ha bunnfradrag som trekkes fra beregningsgrunnlaget. Det vil si at det er en nedre grense på hvem som får skatt. Det gjør at rimeligere eiendommer skattes mykere – eller unngår eiendomsskatt helt. Bunnfradraget varierer kraftig – i noen kommuner er det kun 100.000 kroner, mens i Oslo er det på fire millioner.