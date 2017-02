Europris-arving dumper prisen på Sørlandet-luksus

Det er første gang på snart to år at Blindleia-eiendommen er ute på markedet igjen. I 2015 ble gården lagt ut til 40 millioner kroner, men kjøperne uteble.

Den gang varslet Europris-arving Dag Høilie at han ikke vil selge dersom han ikke fikk bud tilsvarende prisantydning. Nå har pipa fått en annen lyd, og eiendommen er igjen ute på markedet.

– Det er en veldig enkelt sagt en markedstilpasset prisantydning. Den er lagt ut akkurat nå fordi vi går inn i et marked som er rettet mot sjøen. Vi er ferdig med vinteren snart, og da kan man belage seg for en sesong langs sjøen, sier partner og seniormegler i Aktiv Eiendomsmegling Asker og Bærum, Erik Steen, til E24.

ÅPEN LØSNING: For 36 millioner får man god takhøyde. Bildet gjengis med tillatelse fra megler.

Pusset opp for 20 millioner



Denne gang prøver Høilie å få 36 millioner kroner for den 586 kvadratmeter store boligen.

Høilie kjøpte eiendommen for 17,5 millioner kroner i 2012, og han fortalte DN i 2015 at eiendommen er pusset opp for 20 millioner siden overtagelsen.

– Det er over 600 kvadratmeter som er totalrenovert fra tak til grunnmur. Det er ikke spart på noe. Det er et flott skipperhus.

BAD: Boligen har flere romslige bad. Bildet gjengis med tillatelse fra megler.

Eiendommen kan også friste med strandtomt på 12,5 mål, i tillegg til en strandbrygge på 550 kvadratmeter.

– Det er en av de flotteste eiendommene som er til salgs langs sørlandskysten i år. Det er Norges største privateide kaianlegg, og en ekstrem høy standard i boligen. Beliggenheten er unik, og det er fantastisk utsikt, skryter Steen.

– Skulle man bygget dette huset i dag, ville byggekostnadene landet på cirka 30 millioner kroner. Det subjektive spørsmålet er hva tomten er verd.

STORT KJØKKEN: Boligen er såpass romslig og utstyrt at den kan brukes som både fritidsbolig og helårsbolig.

Partymolo



Og hva skal man med en brygge på 550 kvadratmeter? Jo, kaianlegget er bygget som en molo og bølgebryter, slik at det dannes en «lagune» på innsiden av fergeanlegget.

– Der kan båten ligge i fred og ro, om det så er en 20 fots båt eller en 100 fots yacht. Du har plass til begge deler, sier Steen.

Det ryktes også om legendariske strandfester på strandeiendommen. Under Quartfestivalen i 2006 festet over 600 mennesker på bryggen med MTV, ifølge Fedrelandsvennen.

– Det er klart det skaper anledninger med en praktisk stor brygge. MTV-festen er kanskje det aller største beachpartyet i Norges-historien.