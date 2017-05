Nordvik & Partners markedsførte nylig en «lys og lekker 4 roms i 3. etg» på Majorstuen i Oslo. I annonsen på Finn.no kunne potensielle kjøpere lese at P-rom var på 93 kvadratmeter, og at dette inkluderte et «garderoberom (soverom 3)».

Men garderoberommet var tidligere en del av bygårdens fellesareal. En tidligere eier innlemmet hele trapperommet i leiligheten for å utvide boligen, uten å skaffe nødvendig godkjenning for ombyggingen. For å få vite dette, holdt det ikke å lese Finn-annonsen. Man måtte bestille salgsoppgaven på nett.

Fagdirektør for bolig i Forbrukerombudet, Tonje Skjelbostad, reagerer sterkt på at eiendomsmegler utelot negative opplysninger i Finn-annonsen.

– Megler har gjemt unna disse negative opplysningene på side 25 i salgsoppgaven. Eiendomsmegleren har villedet forbrukeren ved å unnlate å ta med vesentlige opplysninger i Finn-annonsen, sier Skjelbostad til E24.

Skjelbostad viser til at det etter markedsføringsloven er forbudt å villede forbruker, og at det er forbudt å utelate vesentlige opplysninger i markedsføringen.

– Dette er definitivt et lovbrudd fra eiendomsmegler. Det er et brudd på markedsføringsloven, sier Skjelbostad.

Plikter å ta med vesentlige opplysninger



Skjelbostad mener at det er viktig at eiendomsmegleren er klar over at det er en plikt å ta med vesentlige opplysninger allerede i Finn-annonsen, og ikke bare i salgsoppgaven.

– Denne typen dårlig meglerarbeid er med på å skape det tvistenivået vi alle er enige om at vi ikke ønsker. Dette skal eiendomsmegler vite at det ikke er greit, sier Skjelbostad.

Skjelbostad understreker at det å formidle forståelige opplysninger til forbruker er midt i kjernen av meglerjobben.

– Dersom kjøper av denne boligen ønsker å bo i en godkjent leilighet og beslutter å sette i gang en søknadsprosess, kan dette være både kostbart og tidkrevende. Det er også en fare for at kommunen kan fatte vedtak om tilbakestillelse, noe som vil bety både utbedringskostnader og tapt areal, sier Skjelbostad.

– Annonsen på Finn.no har ikke plassbegrensninger, og sentral informasjon kan derfor ikke utelates. Dette må de gjøre bedre, fortsetter Skjelbostad.

Forbrukerombudet har skrevet brev til eiendomsmegler, med svarfrist 16. mai.

Rettet Finn-annonsen

Eiendomsmegler og daglig leder, John Theodorsen, i Nordvik & Partners Majorstuen forklarer at de rettet Finn-annonsen umiddelbart etter at de ble gjort kjent med Forbrukerombudets krav.

– I tillegg til å endre Finn-annonsen i henhold til Forbrukerombudets krav, informerte vi alle interessenter. Vi kan alltid bli bedre og vil sørge for at vi i fremtiden tar med slik informasjon også i Finn-annonsen, sier Theodorsen til E24.

– Vi har ikke hatt noen agenda om å skjule noen informasjon. Tvert imot har vi klart å fremskaffe mer informasjon enn det andre eiendomsmeglere har funnet frem ved tidligere salg av denne seksjonen, fortsetter Theodorsen.

Han viser til at man ønsket å ha mest mulig korrekt informasjon med nødvendig dokumentasjon presentert samlet for interessentene i salgsoppgaven.

– At forbrukerombudet kaller dette dårlig meglerarbeid for stå for deres regning. De mener jo så mangt, fortsetter Theodorsen.

Samtidig presiserer megleren at han er enig i at dette er så vesentlig at det skulle ha vært med i Finn-annonsen, når den ble publisert.