SANDEFJORD (E24): – Sist gang jeg hadde fellesvisning var det noen som stilte rare spørsmål litt høyt, forteller Bjørn Atle Mandt Olsen.

– De snakket ned kvaliteten på boligen, og påpekte løsninger de mente var merkelige. Men etterpå tok de meg til side og virket veldig interessert

Han har solgt fire hus og en tomt som boligselger, og vil aldri mer selge bolig med fellesvisninger.

Han er ikke alene.

Stadig flere boligselgere i Vestfold selger uten at det annonseres fellesvisninger.

– Fellesvisninger er på vei ut, istemmer Trine Sanne og Didrik Schou, henholdsvis faglig leder og daglig leder hos eiendomsmegler Krogsveen i Sandefjord til E24.

– På privatvisninger får vi veldig god kontakt med kundene siden vi kan bruke all oppmerksomheten vår på én kunde av gangen. Det blir litt eksklusivt, og kundene føler seg mer ivaretatt enn når de kommer på visning sammen med mange andre, forteller

Eksklusivt

Meglerfirmaet selger flest boligene fra fem-seks millioner kroner og oppover, og halvparten av alle boligene med kun privatvisninger.

– Det har vært en gradvis utvikling mot stadig færre fellesvisninger. På privatvisninger får vi vist frem boligen ordentlig, og vi unngår at interessenter snakker negativt om boligen på fellesvisninger, sier meglerne.

Krogsveen-meglerne i Sandefjord forteller at noen selgere først er skeptiske til ikke å ha annonserte fellesvisninger.

– Men nå har vi mange eksempler på at det lønner seg med kun privatvisninger. De som kommer på privatvisninger er seriøse kunder, og da er man nesten sikker på å få solgt, sier Trine Sanne og Didrik Schou.

Solgte raskt

Boligselger Bjørn Atle Mandt Olsen har de siste årene solgt to boliger, den ene til drøyt fem og den andre til rundt 10 millioner. Begge gikk svært raskt etter kun privatvisninger.

BOLIGSELGER: Bjørn Atle Mandt Olsen.

– Den første boligen ble solgt til en god pris etter bare én privatvisning. På den andre boligen hadde vi fem privatvisninger over noen dager, og dagen etter siste privatvisning var den solgt. Det er mye mer behagelig å selge slik enn med fellesvisninger med mye støy og fullt av mennesker som går rundt i huset mitt. På privatvisninger kommer de som er reelt interesserte, sier Mandt Olsen.

Unngår taktiske bud

Også flere andre eiendomsmeglere som E24 har snakket med foretrekker privatvisninger fremfor fellesvisninger.

– Et viktig argument for å ha privatvisninger, er at da er det ikke lett for en boligkunde å vite hvor stor interessen er. Kunden ser jo ikke hvor mange andre som er på visning, og kan ikke legge inn taktiske bud avhengig av interessen, sier eiendomsmegler Knut H. Leinæs i Leinæs & partners i Larvik.

Erik Rabstad i Krogsveen i Larvik mener man får bedre salg med privatvisninger.

– Privatvisninger blir stadig vanligere, sier han.

Eiendomsmegler Elin Tveter i Privatmegleren Tveter & partnere i Sandefjord foretrekker både private visninger og fellesvisninger. Hun understreker at kjøperne ikke må føle at privatvisninger er forpliktende.

– Mange føler det kanskje slik, men det er ikke slik, sier hun.

Anbefaler fellesvisninger

Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen i Norges Eiendomsmeglerforbund, er ikke enig i rådene fra meglerne i Vestfold.

Han anbefaler fellesvisninger.

– Det er både praktisk og logisk med fellesvisninger hvor kundene kommer på ett eller to faste tidspunkt. Da slipper selgerne å holde det visningsryddig over lengre tid. Jeg anbefaler derfor selgerne å ha fellesvisninger. Privatvisninger er også dyrere. Meglerne gjør det jo ikke gratis.

DYRT: – Privatvisninger er også dyrere. Jeg anbefaler selgerne å ha fellesvisninger. Meglerne gjør det jo ikke gratis, sier Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen i Norges Eiendomsmeglerforbund

Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, bransjeforeningen for eiendomsmeglerforetakene, ser pragmatisk på visningsformen.

– Det viktigste er å oppnå en best mulig pris for selgerne, og da har meglerne ulike strategier, sier Dreyer.

Fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet stiller spørsmål ved meglerkostnadene ved mange privatvisninger fremfor færre fellesvisninger. Han ber også både boligkjøperne og boligselgerne være kritiske til meglernes prisvurderinger ved salg uten fellesvisninger.

– Også meglerne kan bomme, i alle retninger.

– Anbefaler Forbrukerrådet fellesvisninger eller privatvisninger?

– Begge løsninger kan ha sine fordeler og ulemper. Noen kjøpere liker å være alene på visninger, andre synes det er viktig å føle på stemningen fra andre boligkjøpere, sier Bartholdsen.