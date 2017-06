Her falt boligprisene mest – og her stiger de fortsatt

For første gang etter at byen ble lammet av oljekrisen i 2014 og boligprisene falt til negativ tolvmånedersvekst, er Stavanger-boliger nå igjen dyrere enn for et år siden.

Det skjer etter et pris-comeback som fortsatte i mai:

Mens en uvanlig – men ventet – priskorreksjon i hovedstaden trakk de nasjonale boligprisene i negativ retning, steg boligprisene i Stavanger med én prosent. Det er sterkest vekst blant alle byene i Norge.

Stine Haferkamp, Privatmegleren Haferkamp & Partners.

– Jeg føler vi ser en holdningsendring i Stavanger markedet, både blant kjøpere og selgere, men også på meglerkontorene. Det er en mer positiv holdning, forteller Stine Haferkamp, partner i Privatmegleren Haferkamp & Partners til E24.

Hun forteller at positiviteten er etterlengtet etter den lange nedgangsperioden.

– Vi traff bunnen i august, og etter det har vi stabilisert oss. Eneboligmarkedet har vært veldig bra i det siste.

– Det har blitt en oppfatning at dersom man skal være med på prisveksten så må man hoppe inn nå, forteller Haferkamp.

Forsiktig optimist



Også Jan Georg Byberg, avdelingsleder i Eiendomsmegler 1 tar med seg de positive trendene.

– Dette er en trend vi har sett over tid, det er en grei balanse i markedet mellom tilbud og etterspørsel. Prisøkningen kommer nok som følge av økt aktivitet og lavere omsetningstid, sier Byberg til E24.

Selv om Byberg tar med seg de positive trendene vil han ikke friskmelde Stavanger-markedet helt ennå. Fortsatt er boligprisene 3,2 prosent ned de siste fem årene.

Jon Georg Byberg, Avdelingsleder Eiendomsmegler 1 Stavanger

– Vi tror markedet vil holde seg stabilt hvor vi er nå, men det er fortsatt skjørt. Det er ingenting som tilsier at vi vil nå gamle nivåer ennå. Vi vil nok ikke få de samme tilstandene som i Oslo tidligere har sett, forteller han.



Stine Haferkamp er ikke helt enig med Byberg. Hun mener boligmarkedet er på god vei til å bli friskmeldt, og ser også gamle prisnivåer som innenfor rekkevidde.

– Det kommer til å ta noe tid før vi er tilbake der vi var, men det vil nok skje. Når vi startet opp dette kontoret i januar var det med en tro på oppgang i boligmarkedet, og vi tror fortsatt på en videre oppgang, forteller hun.



Snudd på hodet



Mens Stavanger-boliger går mest opp i pris, går Oslo-boliger mest ned. Det pleide å være motsatt.

– Trendskiftet i Oslo-markedet har kommet raskere og sterkere enn vi og mange andre forventet. Trenden er tydelig: Oslo-markedet vil være svakere enn resten av landet, også i tiden fremover, sa Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer under presentasjonen av boligtallene tirsdag formiddag.

I Oslo-markedet var mai-utviklingen svært svak, og boligselgere måtte i snitt tåle 1,4 prosent lavere salgspriser enn i april.

Dersom utviklingen fortsetter slik, vil den ekstreme todelingen man lenge har snakket om i boligmarkedet kunne forsvinne.

Inntil da nøyer sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) med å glede seg over at ytterpunktene beveger seg mot hverandre.

– Dette et sunnhetstegn og uttrykk for en normalisering i markedet, sier Carl Geving i NEF til E24.

Sjekk boligprisutviklingen i norske byer



I oversikten under ser du den nominelle boligprisveksten for ulike norske byer i april.

Du kan også sjekke prisutviklingen det siste året, og hva hver kvadratmeter koster i snitt nå.

OSLO: Mai: -1,4 prosent. Siste 12 mnd.: +16,5 prosent. Pris per m²: 72.208.

FREDRIKSTAD: Mai: +0,4 prosent. Siste 12 mnd.: +9,8 prosent. Pris per m²: 28.635

MOSS: Mai: +0,9 prosent. Siste 12 mnd.: +12,6 prosent. Pris per m²: 33.980

SARPSBORG: Mai: +0,0 prosent. Siste 12 mnd.: +8,4 prosent. Pris per m²: 25.715

HAMAR: Mai: +0,2 prosent. Siste 12 mnd.: +7,7 prosent. Pris per m²: 31.265

LILLEHAMMER: Mai: +0,1 prosent. Siste 12 mnd.: 7,9 prosent. Pris per m²: 32.045

DRAMMEN: Mai: +0,5 prosent. Siste 12 mnd.: +12,1 prosent. Pris per m²: 39.946

LARVIK: Mai: -0,1 prosent. Siste 12 mnd.: +3,8 prosent. Pris per m²: 24.817

SANDEFJORD: Mai: -0,2 prosent. Siste 12 mnd.: +5,0 prosent. Pris per m²: 25.984

TØNSBERG: Mai: -0,2 prosent. Siste 12 mnd.: +6,1 prosent. Pris per m²: 33.618

PORSGRUNN: Mai: -0,2 prosent. Siste 12 mnd.: +6,2 prosent. Pris per m²: 22.767

SKIEN: Mai: +0,0 prosent. Siste 12 mnd.: +8,2 prosent. Pris per m²: 21.847

KRISTIANSAND: Mai: +0,3 prosent. Siste 12 mnd.: +1,6 prosent. Pris per m²: 30.807

SANDNES: Mai: +0,5 prosent. Siste 12 mnd.: +0,1 prosent. Pris per m²: 32.319

STAVANGER: Mai: +1,0 prosent. Siste 12 mnd.: +0,7 prosent. Pris per m²: 37.771

HAUGESUND: Mai: +0,1 prosent. Siste 12 mnd.: +0,1 prosent. Pris per m²: 22.656

BERGEN: Mai: +0,5 prosent. Siste 12 mnd.: +2,5 prosent. Pris per m²: 42.298

ÅLESUND: Mai: +0,2 prosent. Siste 12 mnd.: +2,0 prosent. Pris per m²: 30.869

TRONDHEIM: Mai: +0,7 prosent. Siste 12 mnd.: +6,4 prosent. Pris per m²: 45.147

BODØ: Mai: +0,9 prosent. Siste 12 mnd.: +7,4 prosent. Pris per m²: 36.751

TROMSØ: Mai: +0,3 prosent. Siste 12 mnd.: +5,0 prosent. Pris per m²: 44.854

SNITT NORGE: Mai: -1,1 prosent. Siste 12 mnd.: +8,3 prosent. Pris per m²: 41.185

Kilder: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.