ARENDAL (E24): – Eierlinjen i den norske boligmodellen utfordres når stadig flere unge blir avhengig av foreldrehjelp for å kjøpe sin egen bolig. Dette er en alvorlig utfordring, sier NEF-direktør Carl O. Geving til E24.

For å kartlegge situasjonen til førstegangskjøpere i Norge har Ambita og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) samlet statistikk fra 750.000 registreringer i grunnboken gjort de siste 10 årene.

Gjennomgangen viser at det har blitt noe færre boligdebutanter i Norge gjennom periodens løp, samtidig som snittalderen holder seg svært stabil. I fjor kjøpte nordmenn sin første bolig i en alder av 32,3 år i snitt, mot et snitt på 32,5 år for hele tiårsperioden.

– Snittalderen på førstegangskjøpere har ikke økt, og det er kanskje litt overraskende, sier Geving om funnene, som legges frem i forkant av boligdebatten som arrangeres av NEF, NBBL og Arendalsuka fredag.

Mange 30-åringer



Alder varierer riktignok med bosted: Mens unge mellom 20 og 25 år representerer den største gruppen førstegangskjøpere i flere små kommuner, har Oslo en stor aldersgruppe som kjøper sin første bolig i 30-årene.

– Vi ser at førstegangskjøperne er eldst i Oslo og Bærum. Det har nok sammenheng med høyt prisnivå, og at flere må være i fast arbeid før de kan gå ut i markedet, sier Geving.

Men det er fallet i antallet førstegangskjøpere han blir bekymret over, som i Oslo har vært ekstra sterk sammenlignet med andre byer:

FÆRRE BOLIGDEBUTANTER: Grafen viser det registrerte antallet førstegangskjøpere i store byer de siste ti årene. Oslo har den siste tiden falt mer enn resten av landet.

Knekken i Oslo-debutanter i 2016 kommer samtidig som hovedstaden opplevde tidenes kraftigste prispress i et enkeltår, hvor snittboligen ble over 20 prosent dyrere.

Geving mener fallet i førstegangskjøpere tyder på at dagens pristerskel har blitt for høy for alle de som ikke får hjelp fra foreldre til å dekke krav om egenkapital eller tilleggssikkerhet.

BER POLITIKERNE HJELPE BOLIGDEBUTANTER: Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Vil ikke skrote Siv-reglene



Nå ber han partiene, som for alvor har startet valgkampen under Arendalsuka, om å sette løsninger på dagsorden.

– Dette er et politikeransvar å løse en utvikling hvor unge gjør seg avhengige av foreldrene for å komme inn i markedet. De bør møte dette med nye tiltak. Hvis ikke får vi et diskriminerende boligmarked, advarer Geving.

I januar innførte finansminister Siv Jensen (Frp) strengere boliglånsregler, som blant annet sier at bankene ikke får gi deg boliglån som fører din samlede bruttogjeld over fem ganger inntekten. NEF støtter forskriften, som har til hensikt å bremse prisutviklingen – men gjør da også boligdrømmen litt vanskeligere å oppnå for mange.

Geving synes likevel ikke nye tiltak står i konflikt med forskriften.

– Selv om den i en viss grad begrenser de unges mulighet til å få lån, så er det i tilfeller hvor man risikerer mislighold grunnet høyt låneopptak. Dette kravet må vi beholde, og i stedet finne andre måter å hjelpe på, mener han.

Ber heller partiene vurdere disse grepene



Her er noen av grepene meglertoppen mener politikerne bør vurdere: