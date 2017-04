Holmenkollen-bolig kjøpt for 8,6 mill. i januar – lagt ut for 9.75 mill. i mars

– Det var absolutt ingen interesse. Markedet var ikke i nærheten av å godta prisen vi ba om, sier megleren som ble engasjert av spekulantene i videresalget, og som nå har fjernet annonsen fra Finn.no.

I annonsen var prisantydning satt til 9.750.000 kroner - 1,15 millioner over det den ble solgt for to månder tidligere.

Det er i melleomtiden ikke gjort nevneverdig med eiendommen.

Stinket parafin

Det var DNB Eiendom-megler Kim-Ruben Knutsen som i januar solgte den 184 kvadratmeter store leiligheten – en halvpart av en arkitekttegnet tomannsbolig i Holmenkollen i Oslo – til boligspekulanter.

De betalte da 8,6 millioner, som var 100.000 over prisforlangende.

Megleren synes prisen var ålreit fra selgers ståsted, alt tatt i betraktning.

– Leiligheten var ikke skjermet for naboen, og det er en byggeplass der. Veien er trafikkert, og vi fikk mange tilbakemeldinger om støy. Det luktet også parafin i hele underetasjen, sier Knutsen til E24.

– Det var godt oppmøte på visning, men alle manglene gjorde at leiligheten ikke falt i smak for flere. Vi fikk til slutt presset prisen opp i prisantydning og litt til, forklarer megleren.

Knutsen bekrefter at det var spekulanter som fikk tilslaget.

– Planen deres var å prøve å selge den på nytt, sier han.

To måneder senere ble en ny megler engasjert til videresalget.

– Må ha riktige forventninger



– De hadde først tenkt til å pusse den opp, men hadde flere andre prosjekter gående og ville derfor prøve å selge raskt. De var veldig klare på at prisen skulle settes til 9.750.000 kroner. Jeg synes det var høyt, sier megleren, som ikke vil ha navnet sitt på trykk.

Han har nå fjernet boligen fra Finn etter halvannen uke med null respons.

– Vil dere justere ned prisantydningen?

– Jeg vet ikke hva vi kommer til å gjøre. Markedet synes ikke den er verdt prisen de ønsket.

NYE TIDER: Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer ser et trendskifte i Oslo-markedet. Han mener prisveksten er i ferd med å flate ut og at boligeiere ikke lengre kan forvente saftige verdiøkninger måned for måned.

– Det snakkes om et Oslo-marked i endring. Er det blitt vanskeligere å få boliger solgt?



– Det forutsetter i alle fall riktig pris og riktige forventninger fra selger, svarer megleren, og fortsetter:

– Jo flere objekter som kommer i markedet, jo flere boliger har folk å velge mellom, og jo færre kommer i snitt på hver visning. På vestkanten merker vi at kjøperne er veldig kravstore. De vil ikke pusse opp. De vil ha noe strøkent og innflytningsklart, sier megleren.

Trenger flere runder før salg



Det siste året har boligmarkedet i Oslo vært et drømmeland for selgere. Svært få objekter i forhold til etterspørselen har gitt stappfulle visninger, desperate kuppforsøk og en rekordbratt prisvekst på 24 prosent.

Men nå melder store meglerkjeder om nye tider. Både Privatmegleren og Krogsveen ser fallende boligsalg i mars. Særlig førstegangskjøpere har skygget banen, ifølge Privatmegleren, som knytter det til Siv Jensens nye, strengere boliglånsforskrift.

Bankene bekrefter at innstrammingene betyr at de må gi flere låneavslag.

Samtidig øker antallet boliger til salgs. På Finn.no er det lagt ut 19 prosent flere Oslo-boliger til salgs enn på samme tid i fjor.

– Noe er i ferd med å skje i Oslo-markedet. Jeg får tilbakemeldinger fra meglere som nå trenger flere runder med boligene. Noen må justere ned prisen, sier Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer til E24.



Karakterendring



Han sier markedet fremstår veldig annerledes enn på vårparten i fjor – noe han mener bare er et sunnhetstegn.

– Vi har en ganske betydelig høyere tilbudsside, nye innstramminger på lånesiden, og økt nyboligbygging. For et år siden hadde vi en ekstrem ubalanse i Oslo-markedet. Nå har markedet endret karakter, sier Dreyer.

Saken fortsetter under annonsen.

Og med flere objekter å velge i har kjøpere både tid og råd til å sitte rolig i båten, forklarer Dreyer.

– Det rammer nok flere av dem som kjøpte bolig i Oslo for noen måneder siden, og nå prøver å selge igjen. De vil merke at det ikke lengre er like sterk rift om objektene, sier Dreyer.

En indikasjon på at boligprisene er på vei opp, er at salgsprisene ligger over prisantydningene. Slik har det vært i Oslo lenge, men de siste månedene har avviket blitt mindre.

Når Dreyer legger frem boligstatistikken for mars på onsdag i neste uke, vil avviket ha minsket ytterligere, varsler han.

– Jeg tipper vi må tilbake til 2014 for å finne tilsvarende lave avvik som vi får nå. Det er også et tegn på at markedet er i ferd med å flate ut, sier Dreyer.