«Her, i dette hus, kan du høre byens fjerne lyder, mens du høster epler fra treet i din vesle hage.»

Slik åpner Proaktiv-megleren annonsebeskrivelsen av en 194 kvadratmeter stor enebolig i Stavanger.

Teksten som følger plasserer seg i sjangeren «intim boligreportasje», hvor huset, som nå er solgt, gis oppsiktsvekkende luftige og inngående beskrivelser.

Kjøkkenbenk fikk «varsomt kjærtegn»



«Hun åpner de hvite kjøkkenskapene. De rekker like til taket, høyde og bredde og dybde er tatt i bruk. Og når de åpnes, skapdørene, kommer en herlighet til syne. En herlighet for de frodige og fordomsfrie sinn: Trehyller.»

Boligselgeren er også intervjuet.

«– Vi har krus i alle slags farger og fasonger. De passer liksom til huset vårt, sier husets eier, Linda, ettertenksomt. Blikket vandrer ut vinduet, vendt mot den vesle hagen.»

Megleren etablerer så et nært forhold mellom boligselger og kjøkken.



«Den ene hånden koster noen smuler bort fra en solid kjøkkenbenk. Bevegelsen er et varsomt kjærtegn. Hun ler litt. Rister på hodet. For det er slik huset i høyden er.»

– Ulovlig

Huset med eplehagen fikk massiv oppmerksomhet i sosiale medier. Men hos Forbrukerombudet sitter de ikke og fryder seg.

For dette er tross alt boligmarkedsføring, og i all den boblende skrivegleden er viktig faktainformasjon utelatt, mener ombudet.

De kaller boligannonsen ulovlig.

– Flere viktige opplysninger utelates fra annonsen. Det kan jo hende det var fordi man var vel ivrig etter å gjøre det poetisk og vakkert. Men de kreative grepene hadde nok stått seg selv om man fikk fram det vesentlige også, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til E24.

VARSLER ANNONSE-KONTROLLER: Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth (t.v.), her sammen sammen med forbrukerminister Solveig Horne (Frp).

Ombudet reagerer mest på at megleren gjør et stort poeng ut av at boligens utleiedel gir «god og kjærkommen inntekt».

For det annonsen ikke sier noe om, er at selgeren har gjort endringer i planløsningen i sokkeletasjen, uten å innhente nødvendig godkjenning av kommunen, ifølge ombudet.

Dermed er ikke kjøperen garantert at utleiedelen faktisk kan leies ut.

– Ingen ble villedet

– Denne opplysningen står først på side 40 i prospektet, og var ikke nevnt i annonsen. Det er jo svært viktig informasjon, for da er det kjøperen som tar risikoen for at dette kommer i stand, sier Lier Haugseth.

Ombudet har nå bedt Proaktiv i Stavanger redegjøre for saken og bekrefte at de vil informere boligkjøpere bedre i kommende annonser.

– Vi skal svare Forbrukerombudet innen fristen, sier megler Ordin Fikstvedt, som snakker på vegne av meglerkontoret, til E24.

– Annonsen fikk oppmerksomhet av en årsak som var kreativ og god. Men så har det skjedd en menneskelig glipp, fortsetter Fikstvedt.

Han forklarer at de har en faglig leder som gjennomgår alle annonser før publisering. I dette tilfellet hadde personen bemerkninger til forhold det måtte opplyses bedre om. Salgsoppgaven ble endret, men endringene kom ikke med i annonsen, forklarer Fikstedt.

– Det er en glipp vi bare må ta til etterretning. Men ingen ble villedet her, fremholder megleren.

Strammer inn annonse-kontrollene

Men Forbrukerombudet har inntrykk av at meglere ofte blir for rosenrøde i sine beskrivelser.

Lier Haugseth varsler at ombudet nå forsterker sin innsats for å gå annonsene i sømmene fremover – og at de vil kreve at meglerne endrer annonser hvor sentrale opplysninger er utelatt.

– Forbrukere kar krav på å kjenne til de boligens negative sider også. Det kan være avgjørende for beslutningen om å by millioner av kroner, sier Haugseth.