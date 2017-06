Igangsettingen for nye boliger faller 5 prosent mot samme måned i fjor. Salget faller i samme periode 8 prosent.

Det kommer frem av tallene Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening la frem på en pressekonferanse torsdag formiddag.

– Vi ser med bekymring på situasjonen for førstegangsetablerere. Mange unge som ønsker å kjøpe sin første bolig har ikke nok egenkapital, og boliglånsforskriften slår hardt, spesielt i distriktene, sa Jæger og fortsatte;

– Nå må Husbanken på banen for å komme med ordninger for unge med lav egenkapital.

Til E24 trekker Jæger inn regjeringen som ansvarshavende for husbankkritikken.

– Startlån bør tilbake på nivået det var på, der vi ga penger også til de som trengte hjelp med å få egenkapital, og ikke bare de mest vanskeligstilte. Det var jo slik vi hadde det tidligere, men Høyre og Frp var ikke så veldig interesserte i det, sier Jæger.

Per Jæger i Boligprodusentenes Forening legger frem igangsettingstallene for mai torsdag.

Påsken fikk i april skylden for at igangsettingen falt 29 prosent. Salget gikk i samme måned ned 32 prosent. Hittil i år ligger likevel fortsatt igangsettingen 11 prosent over fjoråret.

De siste 12 månedene er det solgt 34.602 nye boliger i landet, det får Jæger til å klype seg i armen.

– Jeg blir like overrasket hver gang jeg kan stå her å fortelle at nybolig salget siste 12 måneder er over 30.000, sa han.

Kritisk til Oslo-byrådet



Jæger er svært kritisk over hva byrådet i Oslo foretar seg, han mener reguleringer i Oslo går alt for sakte.

– Årsaken til boligprisveksten er at politikerne ikke la ut nok boliger. En prisvekst på 42 prosent på tre år er ikke sunt, sier Jæger til E24, før han fortsetter å lange ut mot Raymond Johansens byråd.

– Byrådet må være oppmerksomme på at 50 prosent av husholdningene er enpersonhusholdninger, da må vi sørge for å bygge nok til de også, vi kan ikke forlange at alle finner seg noen å bo sammen med, sier Jæger.

Han er klar på at byrådet ikke må vente med å komme med reguleringer.

– Vi på passe på å bygge for folk flest, de rike vil alltid ha råd til å kjøpe seg boliger. Dette er politikernes viktigste området, at folk finner seg en plass å bo på. Da kan vi ikke roe ned boligbyggingen kun fordi vi får et lite prisfall en måned, avslutter Jæger.

Eiendom Norge la i forrige uke frem boligpristall hvor det kom frem at prisene på bruktboliger i mai falt med 1,1 prosent.