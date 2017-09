Kraftig økning i antall visninger: – Et helt annet marked

I helgen er det nærmere 2.500 visninger i Oslo.

Over 2.000 av visningene faller på søndagen – det er over halvparten av visningene i landet for øvrig. Og det til tross for at Oslo kun har en sjettedel av boligene som ligger ute til salgs.

– Tallene er som forventet i lys av prisutviklingen det siste halve året. Tilbudssiden i Oslo er svært høy sammenlignet med landet for øvrig, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer, til E24.

Dreyer påpeker at markedet er inne i en periode med et økende antall boliger som legges ut for salg.

– I helgene fremover blir det mange visninger. Flere er opptatte av å få kjøpt bolig nå før høstferien, legger han til.

Men samtidig bruker boligkjøperne lengre tid enn før. For den store forandringen ligger i at kjøperne ser at de har langt mer å velge i.

– Folk bruker lengre tid på valgene, og føler ikke at de har dårlig tid på å legge inn bud. Og det er positivt at man har bedre tid i bolighandelen, sier Dreyer.

– Et helt annet marked

Ved årsskiftet hadde Oslo-boligene blitt over 20 prosent dyrere på ett år, men det var før det markante prisfallet som startet i mai.

I august hadde Oslo-boligene et historisk fall i de sesongjusterte boligprisene.

– Skal boligprisene mer ned?

– Det er jo den store vurderingen mange nå sitter med, men vi ser likevel at det selges langt flere boliger. Mange er nok optimistiske, og ser et mulighetsrom i et lengre perspektiv, sier Dreyer.

Ifølge Eiendom Norge har antallet usolgte boliger ligget stabilt de siste tre til fire ukene, med over 3.000 usolgte boliger på landsbasis. For et års tid siden lå antallet mellom 1.200 og 1.300 boliger.

– Sånn sett har vi i dag et helt annet marked, enn da var vi inne i en helt ekstrem prisvekst, sier Dreyer.

Men selv om antallet usolgte boliger er høyt og visningene øker, vil ikke det nødvendigvis gjøre at boligkjøperen fatter en raskere beslutning.

– Det ser ut som det har stabilisert seg på tilbudssiden. Den trenden er økende, og tilbudssiden flater nå mer ut.

– Så det er mange som går flere runder?

– Ja, langt flere. Boligselgere har nedjustert sine forventninger, og tiden man bruker er ikke nødvendigvis for å vinne kjøperen, men derimot å modne egne forventninger, understreker Dreyer.

Utflating ved årsskiftet

Boligstatistikken for august viste også et prisfall i fem av landets seks største byer. Mest falt prisene i Kristiansand (-0,6), men også Trondheim (-0,3), Stavanger (-0,1) og Tromsø (-0,2) hadde en negativ prisutvikling foruten Oslo (-0,3). Bergen var et unntak med prisoppgang.

Selv om prisene falt overraskende mye flere steder, viser august-tallene en høy salgsaktivitet:

I august ble det solgt 8.631 boliger. Sett bortsett fra i fjor, da salget var 0,8 prosent høyere, har det ikke blitt solgt så mange boliger i august siden minst 2007.

Dreyer i Eiendom Norge sier august-fasiten ikke får dem til å endre prognosene fremover. Det betyr at meglerforeningen forventer at korreksjonen fortsetter i noen måneder denne høsten, men at en utflating kommer ved årsskiftet.

– Vi forventer at markedet vil roe seg markant i løpet av året. Hovedårsaken er jo at vi over tid har sett økt boligbygging og en avtagende befolkningsvekst, sier Dreyer.

Han legger til at også boliglånsforskriften strammet inn på kredittsiden, spesielt i Oslo, som gjorde at skiftet i markedet kom raskere og mer markant.