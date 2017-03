Kraftig prisvekst på nye boliger: – Ikke sunt

Prisen på nye blokkleiligheter og småhus økte med hele 15 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

– Jeg tror ikke den prisveksten vi har sett nå er sunn, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til E24.

Samtidig understreker han at prisveksten på nye boliger er noe han varslet i flere år, og at den måtte komme.

– Det viser at den ekstreme prisveksten i bruktmarkedet i slutten av fjoråret, spesielt i Oslo, gjenspeiles i prisveksten på nye boliger, sier Jæger.

Han viser til at bruktmarkedet normalt ligger under prisene på nye boliger.

– I Oslo har prisveksten på leiligheter vært større enn veksten i byggekostnader. Dette har ført til at de utbyggere som tidligere har kjøpt tomter og nå kommer med boliger, har hatt god fortjeneste, sier Jæger.

Klarer ikke å få ut nok boliger



Han viser til at prisveksten er en effekt av at man ikke klarer å få ut nok nye boliger i markedet.

– Det må bygges flere 2-roms leiligheter i Oslo. Og Byrådet i Oslo må svare på det som kom fra Boligvekstutvalget, sier Jæger.

Boligvekstutvalget kom med delinnstillinger i juni og i november i fjor. Forslagene gikk blant annet på leilighetsnormen, og at reguleringen må gå raskere samt at volum er et mål i seg selv.

Samtidig som prisene på nye leiligheter og småhus har økt kraftig, er prisveksten på eneboliger mer stabil.

Prisene på nye eneboliger økte med 2,8 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016.

Til sammenligning steg prisene på brukte boliger i perioden fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 i gjennomsnitt slik: Blokkleiligheter (opp 15,9 prosent), småhus (opp 9,9 prosent) og eneboliger (opp 7,6 prosent).