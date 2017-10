Siden «Baldershage» ble besluttet solgt ut av familien, har sveitservillaen omkranset av 57 måls tomt hatt flere runder i markedet med ulike prisantydninger og meglere.

For vel to år siden ble den lagt ut for saftige 48 millioner kroner, noe som kunne gitt ny prisrekord på Tjøme.

Slik gikk det ikke. Giganteiendommen har nemlig vist seg tungsolgt, også etter en heftig prisskrell.

Senest i april ble den lagt ut i det åpne markedet med prisantydning 39,8 millioner.

Nå har partner og eiendomsmegler Bendik H. Blumenthal i Nordvik & Partners fått oppdraget – og prisen er kuttet med ytterligere tre millioner.

Eiendommen har også blitt delt i to: Hovedhuset er lagt ut til 29 millioner, mens en strandeiendom med en liten hytte er lagt ut til 7,8 millioner.

– 8 millioner var ikke nok



Nå synes Blumenthal at prisen ser mer akseptabel ut.

Partner og eiendomsmegler Bendik H. Blumenthal i Nordvik & Partners.

– Disse boligene har vært til salgs i et par års tid, og det har ikke vært store responsen. I all ydmykhet må man si at prisen man gikk ut med i 2015, var for høy for markedet, sier han til E24.

– Å dumpe prisen 7–8 millioner gir ikke resultater nok. Vi går derfor ned enda litt til, for å treffe litt andre markeder, fortsetter megleren.

Foruten nytt priskutt bidrar altså todelingen til at eiendommene nå kan konkurrere i lavere prissegmenter hver for seg. Blumenthal tror den 57 mål store eiendommen kan ha blitt for mye å svelge for flere interessenter:

– Det er ikke nødvendigvis slik at de som er ute etter hovedeiendommen, er ute etter en strandeiendom, poengterer han.

Vil ikke selge til enhver pris

«Baldershage» ble oppført i 1900 og har vært et familiested gjennom tre generasjoner, inntil et generasjonsskifte omsider ga behovet for salg.

Det herskapelige hovedhuset er bygget i Sveitserstil og har et bruksareal på 360 kvadratmeter. Det rommer to stuer i tillegg til egen spisesal, to kjøkken og syv soverom, foruten boder og hall.

STASELIG: Om enn ikke moderne. Her sees sjøutsikten fra hovedhuset.

Kjøperen må samtidig regne med «oppgraderinger og moderniseringer om boligen skal tilfredsstille dagens krav til bruk og tidsmessighet», påpekes det i salgsmaterialet.

Tomten rommer også mindre hytter og uthus, inkludert en hytte med overbygget terrasse, og en gammel låve.

Til sammenligning er det kun 23 kvadratmeter boltringsplass i den eneste hytta som følger strandeiendommen som selges separat for 7,8 millioner. Til gjengjeld får kjøperen altså privat strandlinje. Denne tomten er på rundt 20 mål.

STRANDEIENDOMMEN: Den lille hytta er kun på 23 kvadratmeter, men tomten er på 20 mål.

– Kjøperen finnes der ute, og han eller hun finnes innenfor landets grenser. Jeg tror ikke vi må ut. Så avskrekkende er ikke prisen, mener megleren.

– Kan der være aktuelt ikke å selge den?

– Det kan det nok være, men vi får se hvordan markedet responderer på todelingen. Det er gitt at vi vil ha den solgt, men ikke til enhver pris.