Det koster i snitt 72.208 kroner for én kvadratmeter bolig i Oslo nå.

Det er ikke akkurat billig. Men det har, for en gangs skyld, blitt billigere: Salgsprisene boligselgere oppnådde i mai fikk seg en sjelden mai-knekk på 1,4 prosent sammenlignet med april.

Foruten at finansminister Siv Jensen strammet inn lånereglene etter nyttår, forklares prisfallet med at boligtilbudet i Oslo har økt betraktelig Det betyr at du som er på boligjakt slipper konkurranse fra like mange om hvert objekt.

Og i så måte kan helgen by på en gladnyhet: Det ligger nemlig an til en ellevill boligsøndag med 1.025 oppsatte visninger på bruktboliger i Oslo, foruten 1.190 visninger for ulike nyboligprosjekter.

– Dette blir en stor visningshelg, en av årets største, sier Privatmegleren-direktør Grethe Meier til E24.

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener at det er en spennende utvikling i boligmarkedet nå.

– Det blir spennende å se om innstrammingen av lånereglene vil føre til at boligprisene vil falle ytterligere i Oslo. Det er mulighet for det, sier Holden til E24.

Tilbudet er doblet



Antallet Oslo-visninger er dobbelt så høyt som på samme tid i fjor, ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), som har fulgt tilbudssituasjonen i Oslo tett.

NEF-direktør Carl O. Geving.

– Og da er markedet der det skal være i juni, sier direktør Carl O. Geving til E24.

– Det er et godt utbud som gir kjøpere mer å velge i, og et mer balansert marked enn på lenge.

Kontrasten er stor til samme tid i fjor. Meglertoppen beskriver en stusslig tilbudsside, der boligene regelrett ble revet bort.

– Det skjedde så fort at vi sjelden bikket over 500 visninger på en søndag. Da ble det hektisk og trangt om plassen på mange visninger, sier Geving.

Greie Meier i Privatmegleren.

Som E24 har skrevet, ga det også heftige budkriger i hovedstaden: Hver bolig ble faktisk solgt 500.000 kroner over prisantydning i snitt.

I ettertid har meglerbransjen innrømmet at det ikke bare handlet om et brennhett marked, men også at mange boliger ble underpriset.

Uansett er det andre tider nå, fremholder Geving.

– Nå må selgerne være litt mer tålmodige, sier han.

Tror prisene skal videre ned

– Dersom utbudet holder seg stort fremover, tror du prisene skal enda litt ned?

– De som skal selge små, sentrumsnære leiligheter i Oslo kan i alle fall ikke forvente kø på visning, og de bør moderere prisforventningene sine, svarer Geving,

Han synes det er vanskelig å spå konkret hva som skjer videre, men sier prisutviklingen normalt dempes i perioden frem mot sommeren.

Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer tror boligprisene i Oslo heller skal falle ytterligere enn å gå opp fremover:

– Jeg tror vi er inne i en periode med prisnedgang i Oslo, og ved utgangen av året kan vi ha lavere Oslo-priser enn vi har nå, sier Dreyer til E24.

Han tror Oslo-boliger «i beste fall» klarer å holde på dagens prisnivå ved utgangen av året.

– KAN FALLE MER: Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer tror prisnivået på Oslo-boliger i «beste fall» holder seg flatt fra dagens nivå resten av året.

Meier i Privatmegleren er med på notene.

– Jeg venter en utflating, og eventuelt et lite fall mot slutten av året. Noe som også er helt normalt, fremholder hun.

To grunner til udramatisk prisfall



Begge boligtoppene fremholder at det vil være helt udramatisk om Oslo-boliger korrigeres ytterligere i pris utover året, av to grunner:

Boligprisene har opplevd stupbratt vekst i Oslo på nær 40 prosent de siste årene. Noen prosents prisfall fungerer dermed som en moderat korreksjon.

Og dessuten pleier Oslo-markedet å gjennomgå noen historiske sesongvariasjoner: Sterk prisvekst i årets første måneder, utflating til sommeren, og svakt fallende priser om høsten. Prisfall fremover vil altså være noe som uansett forventes i et «normalt» boligår.

Så lenge boligselgere i Oslo senker prisforventningene sine noe, sier Meier at de ikke møter på særlige problemer med å få solgt.

– Det er bra med folk på visning, og god aktivitet i markedet. Nå er vi tilbake til et normalmarked, hvor man må jobbe litt mer med hvert objekt.