Meglere tror på historisk boligprisfall i august

Boligmarkedet er tradisjonelt hett i august når aktiviteten tar seg opp etter sommeren. Siden bransjeforeningen Eiendom Norge startet sine målinger for 14 år siden har prisene i august alltid vært høyere enn i juli, men i år kan den trenden bli brutt, skriver Dagens Næringsliv.

Etter flere måneder med prisfall både i Oslo og resten av landet, kan det bli fortsatt nedgang i stedet for det vanlige oppsvinget i august.

– Prisnedgang

Både Nordvik & Partners og Eiendomsmegler 1 venter at tallene vil vise prisnedgang i Oslo i den siste sommermåneden.

– Vi tipper en liten prisnedgang, fordi en del boliger som var i markedet før sommeren, er blitt solgt til korrigert pris i august, sier Jon Olav Halgunset, konstituert direktør for Oslo og Akershus i Eiendomsmegler 1.

Krogsveen tror på nullvekst i Oslo og en svak vekst ellers i landet. Også andre aktører er forsiktige optimister og tror på positive tall allerede i august.

– Mye til salgs

– Det er veldig mye til salgs i Oslo. Selv om vi ser god aktivitet og jevnt trykk, har markedet tungt for å absorbere det som ligger ute, sier administrerende direktør i Krogsveen, Leif J. Laugen til DN.

Nejra Macic i Prognosesenteret er en av landets fremste kjennere av boligmarkedet. Psykologien i markedet spiller sterkt inn mener hun, og dermed kan et eventuelt boligprisfall for august få store konsekvenser for utviklingen videre.