– Jeg ser vel ikke akkurat for meg at den viser positivt fortegn for prisene. Men vi håper på en myk landing, sier Espen August Frenger til E24.

Han er daglig leder ved DNB Eiendoms Skøyen-kontor i Oslo vest. Her opplever Frenger og kollegene et boligmarked som, om noe, ble enda litt kjøligere i oktober.

– Vi har ikke merket veldig store endringer, men det kan virke som at markedet har roet seg ytterligere noe. Vi forventer derfor fortsatt prisnedgang, og at markedet skal ned noen prosent før det normaliserer seg på nyåret, sier Frenger.

Daglig leder Espen August Frenger ved DNB Eiendom Skøyen.

Oktober-rapporten for boligmarkedet offentliggjøres fredag. Meglertopper deler Frengers tro på retningen den vil vise for prisene.

– Jeg tror på boligprisfall, uten at jeg tror oktober blir like kjølig som september, sier Eie-direktør Hedda Ulvness til E24.

Ser ingen tegn til comeback før nyttår

– Ja, vi må forvente at prisene skal fortsette noe ned, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Men fra oktober til jul er det også normalt med et tregere marked, fortsetter han.

Og med en boligpriskorreksjon som har pågått siden mai, blir det desto mindre grunn til å tro på boligprisbyks i årsinnspurten, poengterer meglertoppen.

– Men: I motsetning til flere økonomer har jeg har et mer optimistisk syn på hva som skjer fra nyttår, sier Geving, som tror prisene kan stige igjen fra i vinter.

Det synet deles ikke av store tallknusere. DNB Markets tror for eksempel at boligprisfallet vil fortsette inn i 2018, og at markedet ikke snur før neste sommer.

Og de er langt ifra de mest negative.

– Begynner å bli gammelt nytt



Frenger i DNB Eiendom anslår at rundt halvparten av boligen de legger ut i Oslo trenger flere visningsrunder.

VENTER OKTOBER-PRISFALL: Men Eie-direktør Hedda Ulvness mener boligmarkedet nå viser flere bedringstegn.

– Det er langt ifra alt som selges med en gang. På den annen side føler jeg at kjøpere og selgere er i ferd med å venne seg til den nye situasjonen: Det begynner å bli gammelt nytt at markedet er tregere, sier Frenger.

Eie-sjefen registrerer samme tendens.

– Oslo har nå vært igjennom en stor omveltning. Markedet har vært veldig avventende. Men nå opplever jeg at usikkerheten er på vei bort. Folk har tilpasset seg den nye normalen. Folk tør å kjøpe igjen. Det gir mer aktivitet, sier hun.

Selv om Ulvness tror prisfallet fortsetter, forventer hun også at det allerede nå kan begynne å flate forsiktig ut, og at nedgangen i oktober blir mindre enn i september. Da sank prisene 1,6 prosent.

I oktober i 2016 steg boligprisene 1,4 prosent. Det var uvanlig sterk kost for en måned som historisk sett er forbundet med prisfall.