Nå kommer årets vårslipp av bolig: – Det blir kraftigere enn noensinne

Malerkoster dras over gamle tapetvegger, gamle boder og garasjer ryddes og skakkvokste epletrær beskjæres.

Tusenvis av boligeiere over hele landet bruker høytidsdagene til å gjøre boligen lekker før den skal legges ut til salgs etter påsken.

Like sikkert som at hestehoven blomstrer i april, er det såkalte vårslippet – det store slippet av bruktboliger til salgs – hvert år etter påske. Det er nemlig mest praktisk å bytte bolig om sommeren.

– Enkelte steder vil være preget av lavere tilbud



Men i fjor rant ikke boligannonsene inn på rubrikknettstedene som vanlig, og ingen i bransjen hadde et godt svar på hvorfor vårslippet aldri løsnet.

Direktør Grethe Meier i Privatmegleren

Flere meglere snakket om en flaskehalseffekt i markedet, hvor stadig flere boligeiere ønsket å kjøpe bolig før de la ut sin egen til salgs. Knapphetssituasjonen forsterket prispresset kraftig i hovedstaden.

Nå bærer bransjetoppene bud om et tradisjonelt «vårslipp» i markedet.

– Jeg tror det blir kraftigere enn noensinne i forhold til tilgangen på nye oppdrag som skal ut fremover. Den er enorm, og jeg vet også andre meglerkjeder opplever det samme. Vi har en vekst i antall oppdrag på 30 prosent på landsbasis i forhold til i fjor, sier administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, til E24.

– Vi regner med et normalt vårslipp i store deler av landet, mens enkelte steder fortsatt vil være preget av lavere tilbud enn normalt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, til E24.

Meier forteller den første helgen etter påsken er tidspunktet kjøperne vil merke at vårslippet er i emning.

– Da begynner det for fullt. Både kalenderen og været gjør at vi blir mer positive i legningen vår. Vi får et positivt vårslipp med mye boliger og god psyke. Da er vi klare, sier hun.

GJORT DETTE I PÅSKEN? Nordmenn pusser opp hus, leiligheter og hytter for mange millioner kroner hvert år. Når boligen skal legges til salgs, er det mange som først tar en overhaling for å gjøre den så lekker som mulig.

Selge først-trenden snudd i Oslo



Særlig i Oslo har forholdet mellom antall boliger til salgs og antall boligkjøpere vært skeivt i selgers favør. I mars kom endelig flere boliger til salgs enn i fjor, og meglerne meldte om rekordhøy inngang av oppdrag. Nå ligger det an til at flaskehalsen forsvinner.

Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF.

– Våre medlemmer i Oslo melder om en større ordreinngang enn i fjor vår, og det ligger til rette for en mer normal boligvår i hovedstaden enn i 2016, selv om tilbudssiden neppe vil møte den underliggende etterspørselen før det kommer flere nye boliger ut i markedet.

Meier i Privatmegleren bekrefter at ordreinngangen i hovedstaden er god. Faktisk så god at meglertoppen mener det nå er bedre å være boligkjøper i hovedstaden.

– Det har gått fra å være veldig rift om boliger til å komme såpass mye ut på markedet at vi ser det er mulig å gjøre gode kjøp. Det er langt flere boliger å velge imellom, og det er færre interessenter om hvert objekt, sier hun.

– Tidligere var det slik at man alltid ville kjøpe før man solgte selv, men nå har det snudd mer til at trenden er å selge før man kjøper. På kort tid er det blitt større balanse i markedet.

Så mange bruktboliger er til salgs

Et øyeblikksbilde midt i påskeuken viser at det er lite bruktboliger til salgs i noen utvalgte byer. Men tallene vil løftes betraktelig i siste halvdel av april, når vårslippet slår til, ifølge Geving.

Oslo – 447 bruktboliger.



Stavanger – 424 bruktboliger.



Trondheim – 361 bruktboliger.



Bergen – 263 bruktboliger.



Kristiansand – 393 bruktboliger.



Drammen – 33 bruktboliger.



– I Drammen er etterspørselen betydelig sterkere enn tilbudet, sier Geving.