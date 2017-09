Nordea Markets' Oslo-prognose: – Skal falle inntil ti prosent

Selv om det regnes blant årets absolutt heteste boligmåneder, tror flere eksperter at den nasjonale boligstatistikken for august vil vise et historisk prisfall.

Årsaken er de siste månedenes nedkjøling av Oslo-markedet, og et styrket boligtilbud over sommeren som indikerer at korreksjonen ikke er over.

I sin morgenrapport tirsdag, rett før august-fasiten kommer klokken 11, skriver Nordea Markets at de venter at de siste månedenes utvikling vedvarer.

– Dagens boligpristall for august vil nok bekrefte at boligprisnedturen fortsetter, skriver Nordeas makrostrateg Joachim Bernhardsen.

Tror 10 prosents fall kan gjenstå



De venter at Oslo igjen viser seg som landets fremste bolig-brems, og trekker ned de nasjonale prisene. Bernhardsen presiserer at det ikke nødvendigvis betyr nominell prisnedgang i august – ettersom måneden vanligvis er så sterk – men at de sesongjusterte tallene «etter alt å dømme vil være negative».

Men prisene står for fall også etter august, skal vi tro storbankens analytikerne.

– Oslo-markedet er ikke ferdig med priskorreksjonen enda, og skal trolig falle 5–10 prosent fra dagens nivå, skriver Bernhardsen.

VENTER MER OSLO-PRISFALL: Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Hittil har Oslo-prisene sunket litt over syv prosent etter at pilene snudde i mai.

Ytterligere ti prosent betyr i så fall at en Oslo-bolig som i dag selges for fem millioner kroner, får prisskrell på 500.000 og går for 4,5 millioner når markedet omsider flater ut.

Inntil det skjer tror Nordea Markets at Oslo vil fortsette å sende de nasjonale prisene ned, i snitt med 0,4 prosent hver måned året ut.

De forventer deretter at prisene «tar seg opp igjen neste år», uten å fastslår noen eksakt måned.

DNB Markets: Årsvekst fra 4,8 til 3,5 prosent



I år har tolvmånedersveksten i boligprisene bremset kraftig. Boligstatistikken for juli viste at norske boliger «bare» hadde blitt 4,8 prosent dyrere siden samme tid i fjor.

DNB Markets tror tolvmånedersveksten vil svekkes ytterligere med august-tallene, og synke til 3,5 prosent.

– Vi forventer at korreksjonen i boligprisene vil fortsette i de neste kvartalene, drevet at den strengere lånereguleringen som ble implementert tidligere i år, skriver DNB-analytikerne i tirsdagens makrobrief.

DNB Markets er for øvrig blant de mest negative, og tror korreksjonen kan vedvare helt frem til sommeren 2018, riktignok med en gradvis utflating.

Meglere er gjennomgående mer positive. Partners-kjeden tror august-fasiten kan vise et nytt fall for Oslo, men sier de ser mer fart i markedet og forventer at pilene snur innen året er omme.