Norges dyreste: 210.000 per kvadratmeter – og det er ikke på Tjuvholmen

Tjuvholmen, Barcode, Gimle Terrasse...

Det er blant leilighetsområdene i Oslo som har hatt de mest svimlende kvadratmeterprisene de siste årene.

Hovedstadens nye utfordrer når det gjelder stiv kvadratmeterpris ligger noen steinkast øst av de stive buksepress og østers-restaurantene på Tjuvholmen.

Sørenga har inntil nylig nærmest vært for byggeplass å regne - men er i ferd med å ferdigstilles som Oslo nye, og eksklusive, bydel.



Sørenga ligger like innom Operaen i Bjørvika og Barcode-høybyggene, med ryggen mot Gamlebyen.

Med kvadratmeterpriser over 200.000 kroner, er det ingen tvil om at pengesterke kjøpere liker hva de ser, og at meglere kan prise leilighetene til Norges-toppen.



Den leiligheten som er priset aller dyrest per kvadratmeter i Norge akkurat nå, ligger ytterst på Sørenga.

Den er på 119 kvadratmeter, og med ytterligere 85 kvadratmeter med terrasse og «takstue» med løfte om sol fra morgen til kveld.



Med en prisantydning på 25 millioner betyr det at hver eneste kvadratmeter av leiligheten koster 210.000 kroner, om lag en halv årslønn for mange nordmenn.

Eiendomsmegler Terje Tinholt i Nordvik & Partners.

Garasjeplasser til over millionen

– Dette er en unik og sjelden leilighet hvor man må ta stor hensyn til takterrassen på nesten 90 kvadratmeter, sier eiendomsmegler Terje Tinholt i Nordvik & Partners, som skal selge kåken.

– Leiligheten ligger fantastisk til i det jeg vil påstå er et eksepsjonelt hyggelig område.

I tillegg medfølger to garasjeplasser, som er verd cirka 1,2 millioner hver, ifølge Tinholt.

Sørenga-leiligheten skiller seg ut blant landets dyreste kvadratmeter. Det er nemlig et godt stykke prismessig til neste dyre leilighet på listen, som er 150 kvadratmeter på Tjuvholmen for 25 millioner, hvilket gir en kvadratmeterpris på 173.463 kroner.

NY I ÅR: Leiligheten er ubebodd og er en del av Sørengas siste byggetrinn.

– Dette blir ikke den siste rekorden



Eiendomsmegler Terje Tinholt har landet flere boligkjøp i løpet av karrieren som har stått til prisrekord, og forteller at Sørenga-leiligheten kan bli den dyreste per kvadratmeter noen gang solgt innerst i Oslos havnebasseng.

– Jeg vet det er solgt noen leiligheter opp mot 200.000 per kvadratmeter, men det er mulig at dette kan bli en rekord. Dette blir ikke den siste rekorden som går der nede. Det kommer til å komme flere rekorder, og internasjonalt sett bør prisene ligger på dette nivået i så flotte områder, sier megleren til E24.

– Å få tak i en slik leilighet er ganske unikt fordi det er veldig få spekulanter som er interessert. Her kjøper man for å bo, sier han.

Leiligheten ble lagt ut til salgs lørdag, og allerede har flere meldt interesse for leiligheten, ifølge Tinholt.

DYRT: Såkalt master bedroom, altså et større soverom med tilhørende bad, er selvsagt i Norges dyreste leiligheter.

Forutså 200.000 kroner per kvadratmeter



Det er ikke mange år siden det skapte overskrifter når leiligheter gikk for over 100.000 per kvadratmeter.

Tinholt er ikke overrasket over at prisene for fasjonable leiligheter i beltet fra Tjuvholmen og ned mot Sørenga kan koste rundt 200.000 kroner per kvadratmeter.

– Jeg tror vi må bli vant til disse prisene. Jeg har i flere år sagt at 200.000 kroner per kvadratmeter er rett rundt hjørnet. Det har skjedd flere steder. Jeg er muligens overrasket hvor sent det gikk i starten, men så har det tatt av igjen de siste to årene. Det er en reprising i markedet som jeg hadde forventet ville komme, sier han, og sikter til at årsveksten for Oslo-boliger nå ligger på rekordhøye 24 prosent.

– Vi har kommet opp på et høyt nivå. Nå tror jeg selvfølgelig at vi skal ta et hvileskjær eller to.

– Hva legger du i «hvileskjær»?

– Jeg tror ikke du kan regne med at alt stiger 20 til 30 prosent hvert år. Prisene kommer til å stige mer moderat, sier Tinholt.

(Saken fortsetter under bildet.)



NY BYDEL: Bildet er tatt fra Operaen i Oslo, og inn mot ekebergåsen. Vi ser boligene på Sørengkaia fra Sukkerbiten, den lille øya i havnebassenget som er forbundet til både Sørenga og Operaen med bro og molo.

UTSIKT: Boliger på Sørengkaia, med utsikt mot Havnelageret, Akershus fetsning og i det fjerne rådhusets tårn.

Gimle har Nordens prisrekord

De mest spektakulære boligtransaksjonene i landet foregår utenfor offentlighetens lys.

Gimle er blant nabolagene hvor godt bemidlede interessenter står i kø for å bla opp over 200.000 kroner per kvadratmeter for å bo i Oslos ambassadestrøk.

Når prisrekordene i Oslo tikker inn, er det gjerne ikke bare prisrekord på landsbasis, men også i Norden.

Nettopp det skjedde i november 2016, da en toppleilighet på Gimle ble solgt til 286.000 per kvadratmeter, kunne Finansavisen melde.

Selgeren, shipping- og kunstinvestoren John Christian Brynhildsen, hadde selv stått for forrige prisrekord da han kjøpte leiligheten i Thomas Heftyes gate 20 til 254.777 kroner per kvadratmeter i 2014.