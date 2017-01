Norges femte største by på søndag: 16 visninger

Innen arbeidsuken var omme hadde eiendomsmeglere i Oslo lagt ut 354 bruktboliger på Finn med visning denne søndagen. Det er soleklar «all time low» for hovedstaden, ifølge tallene til Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– Det er ekstremt lavt. Det burde vært tre ganger så mange! sier direktør Carl O. Geving til E24.



Han beskriver det som en «kritisk boligtørke» i en tid hvor mange er på boligjakt.



I januar i fjor lå det til sammenlikning 35-40 prosent flere boliger ute i markedet, ifølge NEF – og tilbudet ble den gang beskrevet som rekorddårlig.

Fredag skrev E24 om et 16 kvadrats krypinn på Majorstuen som ble solgt for 2,8 millioner kroner. Heftig, vedkjente megleren, som forklarte prisen med et bunnskrapt marked.

Januareffekten Det er normalt at januar byr på en «nyttårsrakett» for boligprisene, med årets største prisøkning i en enkeltmåned.



De siste årene har boligprisene nasjonalt styrket seg cirka 3-4 prosent i januar, målt i nominell prisøkning fra desember.

Prisbyksene forklares delvis i i at det er lettere for boligkjøpere å komme på banen etter juleferien enn selgere, som må ordne mye praktisk før boligen kan legges ut for salg. Det gir midlertidig tilbudsknapphet.



Historisk sett har boligtilbudet styrket seg utover vinteren og våren. Det såkalte «vårslippet», med henvisning til en flom av bruktboliger som legges ut i markedet samtidig, pleier først å komme etter påske.



Drammen: 16 visninger!

Men det gjelder ikke bare Oslo. Små volumer er gjennomgående for hele Østlandet, ifølge meglerne.

I Drammen, Norges femte største by, er det søndag duket for 16 visninger, ifølge E24s Finn-sjekk før helgen.

– 16 visninger, i en by med over 60.000 innbyggere. Det er jo ingenting, kommenterer NEF-Geving.

– Det er hardt å være boligkjøper her nå. Det pleier å være vesentlig flere boliger ute på denne tiden, sier fagansvarlig Geir Arnøy i Eiendomsmegler 1 i Drammen til E24.

– HARDT Å VÆRE KJØPER HER: Fagansvarlig og eiendomsmegler Geir Arnøy i EiendomsMegler 1 Drammen.

Negativ spiral



Han sier markedet er inne i en negativ tilbudsspiral:

– Folk vil kjøpe før de selger. Og når de ikke finner noe, så selger de heller ikke. Det gir færre og færre boliger til salgs. Og i tillegg kommer tilflytning fra Oslo og Bærum, sier megleren.

Arnøy tror markedet vil rebalanseres noe til sommeren, når store nyboligprosjekter ventes ferdigstilt.

– Men det er klart det er lenge å vente for kjøpere som er i markedet nå.

Nytteløst nybolig-byks?



I hovedstaden ble 2016 det mest elleville boligåret i manns minne. Prisene steg godt over 20 prosent.

Ekspertene strides om hvor sterkt prispresset vil fortsette i år. Flere har sågar sagt at markedet kan møte veggen og få prisfall, dersom stemningen endrer seg og deler av dagens prisvekst er drevet av forventninger – altså en boble.

Eiendom Norge tror ikke det vil skje. Meglerforeningen spår at hovedstaden blir den største prispresseren også i år, med snittpriser som vil ligge 10-12 prosent over nivået i 2016.

Direktør Christian Dreyer viser til at boligmangelen tok seg kraftig opp i 2016 og at det ved årsslutt var svært få boliger til salgs. Som mange andre mener meglertoppen at man ikke har klart å møte den sterke befolkningsveksten med tilstrekkelig boligbygging.

– For optimistisk



I en rapport lagt frem av Samfunnsøkonomisk analyse i oktober anslås Oslo å få cirka 4.000 nyboliger i løpet av 2017. Det er en solid oppgang fra tidligere år.

Men her er problemet: Ifølge de samme tallknuserne ligger befolkningsveksten an til å bli opp mot 13.000.

– Jeg registrerer at det er noen som tror markedet kun vil vokse fra januar til mars, og deretter roe seg ned, sier Geving i NEF.

– Jeg er redd det er altfor optimistisk.