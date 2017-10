– Alle som studerer boligmarkedet, bruker økonomiske og demografiske drivere. Men de må også ta høyde for at markedspsykologien kan skifte raskt, sier Geving til E24, og utdyper:

– I 2016 så vi en sterk positiv psykologi på toppen av sterke fundamentale drivere. Det ga ekstrem prisvekst. I våres fikk vi et skifte den andre veien, og vi mener det var en psykologisk overreaksjon.

– Dersom vi har rett, og det tror vi at vi har, så kan vi fort få et prisoppsving i boligmarkedet igjen, sier Geving.

Siden mai har Oslo-prisene falt i hver eneste måned, med over syv prosent til sammen.

Om prisfallet fortsetter, eller om dette er tidspunktet hvor markedet snur, er blant spørsmålene vi får svar på når september-statistikken legges frem onsdag klokken 11.

Ser nytt stemningsskifte



Meglertoppen mener negative tanker, blant annet fra økonomer som spår kraftige prisras også fremover, har skapt en «psykologisk overreaksjon» i markedet som har sendt prisene mer ned enn fundamentale markedsforhold tilsier.

– Jeg synes noen har tegnet et litt for dystert bilde. Hadde det vært krise nå, hadde det ikke vært folk på visning, sier Geving.

Men han tror at dette samme betydelige innslaget av psykologi gjør at vinden kan snu raskt:

– PSYKOLOGISK OVERREAKSJON: Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

– Vi har beveget oss fra et brennhett marked til et marked preget av veldig stor usikkerhet og avventende kjøpere, og nå sporer jeg et nytt, positivt stemningsskifte, sier meglertoppen.

– Jeg har snakket mye med våre erfarne Oslo-meglere, og ingen rapporterer om at markedet er spesielt vanskelig nå. Erfaringene tilsier tvert imot god aktivitet og grei prisutvikling.

– Kravstore og pirkete



– Tror du på et oppsving i prisene i september?

– Det tør jeg ikke spå, men prisvekst vil i så fall være en positiv overraskelse. Mer interessant blir omsetningstallene. Hvis de viser god aktivitet i markedet, samtidig som psykologien fortsetter å bedre seg, kan vi få et oppsving i tiden fremover, tror Geving.

Han presiserer at det enn så lenge er kjøpers marked i Oslo, med mange objekter å velge mellom. Det bekrefter Maren Synnevåg, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Partners-kjeden.

– Ettersom det er mer å velge i, blir kjøperne mer kravstore og pirkete, noe som igjen fører til at det tar lengre tid å finne den riktige kjøperen for hvert enkelt objekt, sier Synnevåg til E24.

SER KRAVSTORE KJØPERE: Maren Synnevåg, markeds- og kommunikasjonsdirektør i meglerkjeden Partners.

Fortsatt trøkk på disse



Tilbudsoverskuddet gjør at mange boliger selges uten budrunder, og hvor kjøper heller går i direkte forhandlingsposisjon med selger, forteller meglersjefen.

Men det finnes unntak:

– På de aller beste leilighetene med den beste beliggenheten, er det fremdeles større etterspørsel enn tilbud. Her blir det budrunder, og objektene går over prisantydning, sier Synnevåg.

Geving sier det er en naturlig effekt av kjøpers marked.

– Når det er mange objekter å velge i, gir det en ekstra fordel å ha et objekt som skiller seg ut. Folk blir mer selektive. Det gir ekstra trøkk rundt objekter med ekstra god beliggenhet, og fasiliteter som balkong og heis.

Forrige uke skrev E24 om Fagerborg-leiligheten som er solgt for over fem millioner mer enn den kostet for bare tre år siden. Megleren tror leilighetens særpreg og attraktive beliggenhet er med på å forklare at prisen holdt stand selv om den ble solgt i et nedadgående marked.

