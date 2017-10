Det ble solgt 2.456 nye boliger i Norge de siste to månedene, en kraftig nedgang på 33 prosent fra samme periode i fjor.

Det viser den ferske boligrapporten Econ Nye Boliger som ble offentliggjort av Samsunnsøkonomisk analyse tirsdag.

Dermed bekreftes den negative trenden som boligbyggebransjen selv har meldt om, hvor nedkjølingen i boligmarkedet særlig har rammet nyboligsalget hardt.

Falt 71 prosent



Kanskje ikke så overraskende viser rapporten at man finner den største nybolig-bremsen i Oslo, hvor boligprisene har falt markant siden april. Det er også i tråd med tidligere meldinger fra nyboligbransjen.

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

Men tallet som sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse kan servere, er mer ekstremt:

– Vi registrerer et fall fra 616 til 180 solgte nyboliger i den målte perioden. Det gir en salgsnedgang på 71 prosent, sier Benedictow til E24.

– Det begynner å tårne seg opp med usolgte boliger i hovedstaden, fortsetter sjeføkonomen, som tidligere har vært makroforsker i SSB.

Det kraftige Oslo-salgsfallet farger landsstatistikken. Sjeføkonomen sier ingen andre byer kommer i nærheten.

– Nei, nyboligsalget har gått ned på flere andre steder, men ingen skiller seg ut – på samtlige er nedgangen moderat. Oslo dominerer, sier Benedictow.

Følger ikke bruktbolig-trend



Prisnedgangen i Oslo tilskrives flere faktorer. For det første har den tidligere så kraftige befolkningsveksten avtatt, samtidig som boligbyggingen har tatt seg kraftig opp de siste årene. I år kom Siv Jensens nye boliglånsregler, som inneholdt særlige innstramminger for Oslo. De fleste økonomer er enige om at det er en viktig forklaring på priskorreksjonen, og noen mener sågar at det har vært for kraftig kost.

Uansett ter det ingen automatikk i at prisfall gjør boliger mer tungsolgte: I bruktboligmarkedet ser meglertopper faktisk det motsatte: At prisfallet har fått kjøpere på gli og gitt bedre aktivitet i markedet.

Men nyboligmarkedet er annerledes, poengterer Benedictow:

– Når prisene faller, blir det nok spesielt skummelt for mange å kjøpe seg en ny bolig som man ikke får levert før om et år eller to. For da er det grunn til å frykte at prisene på boligen du sitter på i dag, vil ha falt., forklarer sjeføkonomen.

– Samtidig har vi sett at det sitter lengre inne å sette ned prisen på nyboliger, enn på bruktboliger.