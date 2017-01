– Vi har aldri vært på et så høyt nivå når det gjelder salg, sier direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Onsdag kunne han omsider presentere fasiten for norske boligbyggere i året som er gått. Den er hyggelig lesning for utbyggernes del: Salget av nye boliger økte med hele 15 prosent fra 2015.

Per desember 2016 var det solgt 35.621 nyboliger de siste 12 månedene. Det er rekordhøyt.

– Og det er nær nivået vi mener man bør ligge på i Norge når vi ser på befolkningsframskrivinger, kommenterer Jæger.

Høy befolkningsvekst og lav boligbygging er hyppig brukte forklaringer på de siste årenes sterke prispress i norske storbyer. Fjorårets utvikling taler for en balansering og avkjøling på sikt – kanskje en gladnyhet for kommende boligdebutanter.

Igangsettingen halter



Men selv om boliger selges som varmt hvetebrød, bygges det foreløpig ikke like mange av dem. I samme tolvmånedersperiode hvor boligsalget bykset 15 prosent, økte igangsettingen med fire prosent. Økningen kommer dog fra et høyt nivå, og det ble samlet igangsatt 31.000 boliger i fjor.

– Igangsettingen ligger på et veldig høyt nivå, selv om veksten ikke er så høy, sier Jæger.

Han tror det uansett vil endre seg raskt: At salgsboomen vil friste utbyggerne til å sette i gang med enda flere prosjekter for å møte etterspørselen.

På tampen av fjoråret, rundt november, gikk også igangsettingen kraftig opp.

– Oslo går bananas

Boligprodusentene-sjefen ser dog et problem: Ikke alle boliger bygges på de rette stedene. Særlig ikke i Oslo: Tross igangsetting av rundt 4.200 boliger i fjor, viser Jæger til et kalkulert behov for cirka 6700 boliger i året.

– Det er ikke noe positivt at Oslo-prisene går bananas, utbryter han, og viser til hvordan den tøffe kampen om Oslo-boligene fortsetter å gi voldsomme prisbyks fra måned til måned.

– Jeg tror ikke det kommer balanse i Oslo-marked før vi får politisk vilje til det. Har man ikke vilje, får man det ikke til. Man må prioritere. Vi kommer bare til å bli flere, sier Jæger.

Han retter en oppfordring til Oslo kommune og Plan- og bygningsetaten om å tenke mer volum, og mindre på "smådetaljer" i enkeltplaner.

– Om et knapt tiår skal hovedstaden huse rundt 800.000 mennesker. Skal man unngå enda høyere boligpriser, må byrådet handle nå.