Obos melder om boligpris-stampe etter nye Siv-regler

Det var 1. januar at Finansdepartementet innførte en strengere boliglånsforskrift med et nytt lånetak på fem ganger inntekten, strengere egenkapitalkrav for kjøp av utleieboliger i Oslo, og færre unntaksmuligheter for bankene i hovedstaden.

Nå mener OBOS de ser en effekt:

Fra januar til februar økte prisene på brukte OBOS-boliger kun med 0,1 prosent, melder boligbyggeren onsdag.

– Det er beskjedent til februar å være, og vesentlig lavere enn februar i fjor, sier konsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS til E24.

– Den eneste logiske forklaringen jeg har foreløpig, er at bankene melder at det har vært roligere på utlånssisiden. Mye tyder dermed på at den nye lånegrensen på fem ganger inntekt og større restriksjoner på sekundærboliger, har en viss effekt, sier Siraj, og presiserer at de må vente med å trekke endelige konklusjoner.

– Egentlig bare sunt

OBOS-sjefen viser til at de underliggende faktorene på etterspørselssiden fortsatt taler for prisvekst, med sterk tilflytning og kamp om boligene.

– I beste fall snakker vi 3000 nye boliger i Oslo-markedet år.

– Dermed mener du det er endringer på kredittsiden som nå har vært prisdempende?



– Ja, og det er egentlig bare sunt. Over tid er ingen tjent med den typen prisutvikling vi har hatt i Oslo.

Fredag legger meglerbransjen frem februar-fasiten for alle boligsalg i Norge, og vi får et bedre tallgrunnlag for Oslo-markedet i februar.

Makroøkonom Jeanett Strøm Fjære i DNB Markets sier hun ønsker å avvente disse før hun konkluderer med at prisene faktisk flatet ut i den vanligvis så sterke boligmåneden.

− Jeg syntes det er veldig vanskelig å si bare ut ifra Obos-prisene, for vi har sett tidligere at de ikke alltid samsvarer så godt med resten av boligmarkedet, sier hun til E24.

SER SIV-EFFEKT: OBOS-konsernsjef Daniel K. Siraj.

Skeptisk til Siv-effekt



Sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, har overfor E24 uttrykt skepsis til om Siv Jensens låneinnstramming vil ha noen kortsiktig effekt i det hele tatt.

– Det er også flere andre som er skeptiske til effekten, Siraj?



– Jo, men bankenes handlingsrom er noe innskrenket med de nye reglene. Det gir seg selv at de da må gjøre hardere prioriteringer, og at folk ikke bare kan løpe til skranken og få finansieringsbevis over natten, skisserer OBOS-sjefen.

– Det bidrar til å dempe prisveksten. Det tror i alle fall jeg, og det var jo også det regjeringen håpet på, fremholder han.

Ser avtagende boligprisvekst



Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for OBOS-boliger er nå 65.066 kroner etter den svært moderate februar-prisøkningen.

Veksten fra februar i fjor er år er på på skyhøye 22 prosent.

Fjære i DNB Markets sier at de forventer at boligprisveksten vil avta i månedene fremover, men at æren ikke ene og alene kan tildeles den nye boliglånsforskriften.

− Det er både på grunn av boliglånsforskriften, at renten ikke skal falle lenger, gjelden er fortsatt høy, boligbyggingen går opp og det er fortsatt svak inntektsvekst i husholdningene, sier hun.

OBOS-sjefen har på sin side spådd en samlet prisvekst på 16 prosent i 2017.

– Det er betydelig lavere enn i fjor, og jeg ser ingenting så langt som gir grunn til å endre det anslaget; Januar var sterk, februar var svak, og nå må vi bare se hvordan dette utvikler seg videre.

Høyere i landet under ett

Samtidig retter OBOS-sjefen en oppfordring til politikerne om å ikke bli for komfortable med februar-tallene.

– Nå må ikke politikerne se på disse svakere tallene og tro at det ikke lengre er nødvendig å regulere tomter. Det er fortsatt en kraftig boligprisvekst, mye sterkere enn prisveksten i samfunnet for øvrig. Og for mange er det fortsatt et problem.

Dersom man ser på kvadratmeterprisen i hele landet var økningen på 0,7 prosent fra januar, noe som ga en kvadratmeterpris på 56.239 kroner – en økning på 17,8 prosent fra februar 2016.

I februar ble det foretatt 614 eierskifter tilknyttet Obos mot 524 i januar og 688 boliger i februar 2016. I 2016 ble det omsatt 8 466 boliger totalt, mot 8 920 i 2015.