Økonom-strid om Oslo-prisfall

– Det ligger fortsatt veldig mye boliger ute for salg i Oslo. Jeg tror prisene vil falle ytterligere 10–15 prosent før markedet stabiliserer seg, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Varskuet føyer seg i rekken av negative økonom-spådommer om Oslo-markedet.

Sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank har kalt Oslo-korreksjonen et «kjempeomslag», som han tror vil fortsette inntil prisene har falt 20 prosent gjennom hele året.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets

Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret stusser.

– Det er veldig interessant at alle bankøkonomer er så pessimistiske. Jeg synes det er litt overraskende, i og med at de har spådd krakk de siste 10–15 årene og bommet, sier Macic til E24.

Selv synes Bruce at spådommen er udramatisk:

– Selv med et slikt prisfall, vil boligprisene fortsatt være høyere enn ved inngangen til fjoråret, påpeker han.

Sjefanalytikeren viser til den ekstreme Oslo-prisveksten særlig gjennom 2016. Da ble snittboligen 23 prosent dyrere.

Spenning før august-tall



Det er nå snart fire måneder siden Oslo-markedet snudde. Boligprisene har siden falt i måned etter måned. Til sammen er de ned med rundt syv prosent fra toppen i april.

Tirsdag kommer boligstatistikken for august, og det er knyttet stor spenning til hva den vil vise for Oslo; om korreksjonen nå er unnagjort, og markedet snur opp igjen – eller om prisfallet bare fortsetter.

Historisk sett er august årets nest sterkeste boligmåned, etter januar.

Bruce tror de siste månedenes prisfallet kun er starten, og at en enda større korreksjon – inntil dobbelt så kraftig – står foran hovedstaden, tuftet på fortsatt tilbudsoverskudd, negativ markedspsykologi og en boliglånsforskrift som fortsetter å ta luften ut av sekundærmarkedet.

– Og jeg tror det begynner med en bra korreksjon i august, sier Bruce.

– LITE TILSIER 15 PROSENTS PRISFALL: – Hvis vi hver dag får en sjeføkonom som påstår at prisene skal skrelles ytterligere 20 prosent, kan det jo skje, sier makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Meglersjef: – Folk er ikke dumme



– Det tror jeg aldri kommer til å skje. Det har jeg ingen tro på, sier seniormegler og partner Nils Nordvik i Nordvik & Partners til E24 om Nordea-sjefanalytikerens spådom.

– Og det sier jeg ikke for å forsvare eiendomsmarkedet. Vi selger boliger uansett om prisene går opp eller ned. Disse økonomene bør følge litt med på visninger, intervjue folk og spørre selgere om de vil selge til 15 prosent lavere priser, sier Nordvik, og svarer selv:

– Det gjør de ikke. Det er uaktuelt. Folk er ikke dumme. Får de ikke solgt boligene på første runde, gir de ikke opp. De prøver igjen, sier Nordvik, som mener objektene også går unna i bra tempo.

Nils Nordvik i Nordvik & Partners

Prognosesenterets makroøkonom tror også mesteparten av Oslo-korreksjonen er unnagjort.

– Renten er lav, arbeidsledigheten faller, BNP-veksten har kommet seg opp på et greit nivå, og salgsaktiviteten for bruktboliger i Oslo-markedet er god. Det er lite som tilsier at prisene skal fortsette å falle, bortsett fra fortsatt virkning av boliglånsforskriften og negativ markedspsykologi, sier Macic.

– En dupp i det store bildet



– Kan du se at disse tingene får prisene til å falle 10–15 prosent til?

– Hvis vi hver dag får en sjeføkonom som påstår at prisene skal skrelles ytterligere 20 prosent, kan det jo skje. Men bortsett fra psykologien, og den mindre gruppen som rammes av innstrammingene i låneforskriften, er det lite som tilsier det.

Hun tror Oslo snarere følger i hælene til Sveriges hovedstad:

– Stockholm fikk nye lånekrav i fjor. I forkant økte prisene kraftig, akkurat som de gjorde i Oslo før den nye låneforskriften kom ved nyttår. Stockholm hadde noen måneder med prisnedgang, før prisutviklingen igjen snudde. Jeg tror Oslo er i en ganske lignende situasjon nå, sier Macic.

Hun tror mesteparten av korreksjonen i Oslo er unnagjort.

– August blir nok dårligere enn vanlig, selv om jeg tror prisene fortsatt vil vokse nominelt, i hvert fall på landsbasis. De kan nok falle litt utover høsten, men dette er også helt normalt for årstiden. På lang sikt tror jeg denne korreksjonen vil se ut som en dupp i det store bildet, sier Macic.