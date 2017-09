Oslo-bolig ble fem millioner dyrere på tre år

Det tilsvarer en verdiøkning på ekstreme 72,2 prosent over perioden – og en gevinst på 5,45 millioner kroner til selgeren.

Leiligheten, som er på 114 kvadratmeter, har tre soverom og ligger i tredje etasje, ble lagt ut i markedet over sommeren for 11,7 millioner kroner. E24 vet imidlertid at salgsprisen endte 1,3 millioner høyere.

Ikke verst i et boligmarked, som da prisene fra august ble presentert av Eiendom Norge i starten av måneden, ble omtalt som det svakeste for Oslo så lenge prismålingen startet i 2003.

Megleren, Christoffer Askjer i Sem & Johnsen, ønsker ikke selv å snakke om salgsprisen på 13 millioner, men kan bekrefte at selger er fornøyd.

Han opplyser at det var seks budgivere.

Smarte oppgraderinger

Partner og eiendomsmegler i Sem & Johnsen, Christoffer Askjer

– Hadde du regnet ren prisstigning fra kjøpstidspunktet, hadde nok riktig pris vært et sted rundt 11,5 millioner, sier Askjer til E24.

– Vi gikk imidlertid ut litt høyere, da det er gjort noen smakfulle, men enkle oppgraderinger. At vi fikk enda mer, er hyggelig, men var ikke akkurat ventet slik markedet er nå, fortsetter megleren.

Han beskriver leiligheten som «helt spesiell».

– Det er en hel toppetasje i en nydelig gammel bygning, med utsikt i tre retninger og vestvendt balkong. Den har en sjarm det ikke er mulig å få tak i så mange andre steder, fremholder Askjer.

Gikk langt under takst

– Men disse kvalitetene fantes jo også for både tre og ti år siden. Hvorfor er markedet villig til å gi så mye mer nå?

– Det kan være flere faktorer. Forrige gang leiligheten ble solgt, var det vinterstid, og dette er et objekt som ligger utrolig frodig til. Det er en idyll som kommer best frem om sommeren, sier megleren, som mener salgsprisen man oppnådde i 2014, var noe lav.

STUEN: Megleren sier selger har gjort noen oppgraderinger av leiligheten, men ingen kostbare.

– Betalingslinjen er fortsatt god



Antagelsen får støtte av at verditaksten den gangen var åtte millioner, nær en halv million kroner høyere enn salgsprisen på 7,55 millioner, viser informasjon fra Finn og annen eiendomsdata.

Man skulle kanskje tro at de siste månedenes markante prisfall i Oslo bidro til en tilsvarende lunken budrunde denne gangen også, men i stedet skjedde altså det motsatte: Seks budgivere presset prisen 1,3 millioner over prisantydningen.

Megleren kommenterer det slik:

– Det er jo ingen hemmelighet at boligprisene har falt i Oslo. Men vi ser at objekter som dette, som skiller seg ekstra ut, fortsatt holder seg svært godt i pris. Her ser vi at betalingsviljen fortsatt er god, sier Askjer, og legger til at salgsprisen likevel var i overkant av hva han forventet.

SOVEROM: Flere av rommene har gråmalt gulv. Her er et av totalt fire soverom.

Fallende priser



Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, ønsker ikke å kommentere enkeltsalg ettersom mange forhold kan ligge til grunn for prisutviklingen.

Men han understreker at Oslo-markedet har hatt betydelig vekst i perioden fra 2014 til i dag.

– Så er vi i en fase der prisene peker noe nedover. Oslo preges nå av et stort tilbud, og dem som er på boligjakt, har mye å velge i, sier han til E24.

Eiendom Norge-sjefen setter prisfallet blant annet i sammenheng med innstrammingene på boliglånsforskriften, som blant annet øker kravet til egenkapital.

– Er det forskjeller i utviklingen i de ulike prisklassene?

– Vi deler ikke inn etter prisklasser, men vi så i 2016 at boligprisene steg mye, nesten 20 prosent, i alle bydeler. Sånn sett vil en korreksjon også vises i boligene med høyest pris.

Få nyhetene først!

Last ned minE24 i App Store eller Google Play for mobil og nettbrett.