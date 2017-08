Pareto-topp selger villaen for 55 millioner

Anders Endreson, viseadministrerende direktør i Pareto Securities, har de siste årene vært en av Norges best betalte meglertopper.

Nå er han også blitt boligselgeren som ønsker best betalt, i alle fall blant de vel 20.000 objektene som ligger ute på Finn:

Endreson har nemlig lagt ut sin villaeiendom på Jar i Bærum for salg. Prisantydning: 55 millioner kroner.



– Det er antagelig en av de flotteste eiendommene i Bærum, som det selvfølgelig er vemodig å selge. Men barna har flyttet ut, og det er litt stort for to personer, forklarer Endreson i en epost til E24.



Pareto-toppens eiendomsmegler, Jan Fredrik Bonde i Sem & Johnsen, kaller prislappen for villaeiendommen «rimelig».

LES OGSÅ: Strandhus kjøpt usett for 10,5 millioner

Kinosal og bibliotek



– Den har særdeles god beliggenhet på toppen av Jar, både diskré og med panoramautsikt over byen og fjorden, sier Bonde til E24.

UTSIKTEN: Kjøperen får utsikt utover fjorden. Her fra en av flere balkonger.

Tomten er på litt over to mål og overvåkes av seks kameraer, med inngang via elektrisk smijernsport og innkjørsel med eget snøsmelteanlegg. Den brosteinsbelagte gårdsplassen er også oppvarmet. Der står det også et lysthus:

LYSTHUSET: Dersom villaen føles for stor og ensom kan kjøperen alltids søke tilflukt i lysthuset på gårdstunet på 12 kvadratmeter.

Tomten beskrives ellers som «parkmessig» opparbeidet, med 10-soners vanningsanlegg.

– Jeg hadde glatt fått 20–25 millioner bare for tomten, hevder Bonde.

Selve villaen er oppført i 1927 og omtales som «herskapelig».

Den er også aldeles diger, med bruttoareal på 810 kvadratmeter. På innsiden finner man blant annet seks soverom, eget bibliotek, kinosal, treningsrom og flere stuer, inkludert en innglasset spisestue.

STOR OG PÅKOSTET: Her er en av villaens stuer.

Kupp til 55 millioner?



Anders Endreson

Eiendomsmegleren sier det ikke er spart på noe. Han viser til flere påbygninger og oppgraderinger gjort i senere år, under ledelse av arkitekt.

– Det er en særdeles ryddig og ordentlig eier, som har gjort alt for at eiendommen skal være 100 prosent. Han hadde egentlig heller ikke tenkt til å selge, men det er omstendigheter rundt utenlandsflytting som gjør at det nå er ønskelig, forklarer Bonde.

Og for den som først er i målgruppen, bør ikke prisen være avskrekkende, mener megleren.

– Det er faktisk rimelig å kjøpe eiendommen slik den står nå.

Visning skjer kun etter avtale. Megleren forteller at han allerede har holdt flere visninger, og i tillegg har en liste med interessenter å følge opp. Så langt er det ikke kommet inn bud.

Anders Endreson kjøpte villaen i 2004 fra Enskilda-megler Morten Groven, ifølge Dagens Næringsliv. Salgsprisen ble den gang oppgitt til 19,75 millioner kroner.

På lønnstoppen

Pareto-veteranen, som har vært i meglerhuset siden oppstarten, har figurert på listen over de best betalte i finansbransjen i en årrekke.

I 2015 hadde 58-åringen en ligningsinntekt på over 31 millioner kroner og en formue på over 700 millioner kroner, ifølge skattelistene.

I september i fjor solgte Endreson sin post i meglerhuset til Pareto-kollega Svein Støle for rundt 650 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.