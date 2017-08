Skviser inn luksushus mellom husvegger i London

Digger du London? Har du sans for slanke utforminger? Har du noen titalls millioner til overs? Og liker du å gå i trapper?

Her er en finurlig kombo:

I storbyen kjent for grå himmel og friske eiendomspriser, forsøker utbyggerne å utnytte den plassen de har. Og nå har London-bystyret gitt utbyggere grønt lys for oppføring av et luksushus i det trange luftrommet mellom to bygårder.

Bruker høyden



Boligen, som allerede er gitt tilnavnet «skinny house» i britiske medier, loves å gi god plass med sine tre soverom, to bad, to stuer og åpen kjøkkenløsning.

Bredden slipper man ikke unna: Mellom de eksisterende bygningsveggene er det kun 3,1 meter til rådighet.

Utbyggerne derfor i høyden, med fem etasjer og takterrasse på toppen. Den nederste etasjen strekker seg innover mot åpent gårdsrom, hvor det skal oppføres en markterrasse.

28 millioner



Salgsprisen anslås av utbyggeren til 2,7 millioner pund, cirka 28 millioner kroner, såfremt de finner den rette kjøperen.

– Det passer definitivt ikke som et familiehjem, sier Jonathan Hudson i Hudsons Property til Evening Standard.

Han tror salget kan ta sin tid.

– Jeg kan se for meg at det kjøpes av en direktør eller noen andre med god inntekt som ser etter noe litt mer uvanlig.