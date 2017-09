14. oktober i fjor kjøpte Eivind Dahl Ringard (27) den 61 kvadratmeter store Grünerløkka-leiligheten for 3.350.000 kroner.

Markedet var helt annerledes da. Prisene hadde galoppert bratt oppover gjennom hele året, også i de vanligvis så kjølige høstmånedene.

Og Eivind legger ikke skjul på sin plan: Han skulle bare tjene penger.

– Formålet var å oppnå gevinst, sier han til E24.

FORNØYD: Men Eivind Dahl Ringard (27) innrømmer at sommer-korreksjonen var nervepirrende.

Ble nervepirrende

I august solgte han leiligheten for 4.350.000 kroner, nøyaktig én million mer enn han kjøpte den for.

Dét til tross for at videresalget skjedde etter det han selv kaller et «tremåneders markedskrasj»; Oslo-prisene har falt hver måned siden mai.

– Jeg er veldig fornøyd med fortjenesten, sier Dahl, som innrømmer at prosjektet ble noe mer spennende enn han hadde sett for seg:

– Ingen kunne vel forutse at markedet skulle duppe så kraftig som det faktisk har gjort. Men ja, det var litt nervepirrende, sier han.

Tror grepene lønte seg



Ikke minst ettersom 27-åringen har brukt hele 400.000 kroner på å totalrenovere leiligheten:

Han har satt opp nye vegger og laget et ekstra soverom, oppgradert det elektriske anlegget, og ellers gjort pusset opp alt man kan tenke seg: Både kjøkken og bad, gulv og vegger.

– I utgangspunktet var det en toromsleilighet med ett soverom og separat kjøkken. Nå er den solgt som en treroms med et lite barnerom, sier Dahl.

Selv tror han det var avgjørende for at han nå kan cashe ut cirka 600.000 kroner i nettgevinst, minus meglerhonorarer.

– Pengene har definitivt kastet av seg. Standarden var relativt dårlig ved overtagelse.

LUFTIG: Med kjøkken i stua klarte Eivind å skvise inn et ekstra soverom i den 61 kvadratmeter store leiligheten.

Meglertopp: – Har vært heldig

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har et litt annet perspektiv. Han mener Eivinds prosjekt illustrerer risikoen ved å gjøre raske kjøp og salg.

– Man må kunne si at han har vært heldig, sier Geving til E24.

Meglertoppen forklarer at boligprisutviklingen fra i fjor høst og til nå kun tilsier liten eller ingen gevinst:

RISIKABELT: NEF-direktør Carl O. Geving mener Eivind har vært heldig.

Siden oktober fortsatte Oslo-prisene å stige til og med april, men siden mai har de falt tilbake med over syv prosent.

– Og etter omkostninger vil man fort tape penger, sier Geving, som presiserer at han snakker om markedsutviklingen og at det alltid vil finnes smarte og mindre smarte kjøp blant konkrete objekter.

Eksperter: Dropp dyr oppussing



For deg som vil pusse opp boligen for å øke verdien – enten det er et rent investeringsobjekt eller hjemmet ditt du skal selge videre – har meglertoppen noen generelle råd, basert på erfaringsvis priseffekt:

– Overflateoppussing pleier å gi mest igjen for lite penger. Sørg for at boligen er ryddig, ren og gjerne nymalt, sier Geving.

Av litt dyrere og mer tidkrevende grep, foreslår han nytt listearbeid, nedsliping av stygge tregulv, og ellers mindre oppgraderinger som øker kvalitetsfølelsen:

– Du kan for eksempel skifte skapfronter på kjøkkenet. Men tenk deg om før du pusser opp hele kjøkkenet. Det blir fort veldig dyrt, og du kan ikke regne med å få alt igjen, sier han.

Hvor dyrt? Nordmenn betaler i snitt 95.298 kroner for totaloppussing av kjøkken, viser tall fra Mitt Anbud. Du får hjelp til å beregne oppussingskostnader i denne Dine Penger-saken.



... med disse unntakene



Geving får støtte av Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer, som erfarer at både bad og kjøkken er rom som er såpass dyre å totaloppusse, at gevinsten spises opp ved et videresalg. Igjen er rådet å gå for rimeligere overflategrep.

Meglertoppene er imidlertid enige om et par viktige unntak:

– Balkong er dyrt, men erfaringsvis får du nesten alltid betalt for investeringen din.

Å sette inn en fin peis i stua får du også godt betalt for, råder Geving.

