Tingretten tvangsselger halvparten av en leilighet

– Mange har sendt meldinger, eposter og ringt til meg etter at annonsen ble lagt ut. Det har vært stor pågang hele uken. Folk tror jo det er billig, sier eiendomsmegler Svein Magnus Enberget i Eiendomsmegler 1.

Boligprisene på Lillehammer er høye, og høyere enn i byer som Hamar, Fredrikstad, Larvik, Sandefjord, Kristiansand, Haugesund og Ålesund. Gjennomsnittsprisen er 32.000 kroner kvadratmeteren. Derfor har mange fattet interesse for blokkleiligheten på 69 kvadratmeter som er lagt ut for 1,025 millioner kroner.

Det gir en kvadratmeterpris på under 15 000 kroner – godt under halvparten av prisnivået ellers i OL-byen – for en svært sentralt beliggende leilighet kun få meter fra den kjente gågaten.

Må dele toalettet

Men det er en stor hake ved den billige boligen. Kreditoren Lindorff capital har gått til det svært uvanlige skritt å kreve tvangssalg av halvparten av blokkleiligheten, fordi den ene av de to sameierne har misligholdt sine forpliktelser.

– Her kjøper man seg inn som sameier i leiligheten med en ideell halvpart. Man får disposisjonsrett til hele leiligheten, men må dele den med den andre sameieren, forteller Svein Magnus Enberget.

Det betyr at sameierne blant annet må finne ut av hvem som skal ha det store og det lille soverommet, og hvordan stua skal deles. Leiligheten har dessuten bare ett toalett, som sameierne må dele.

Det er svært uvanlig at halve boliger blir solgt. Domstoladministrasjonen har ingen statistikk. Ved Oslo byfogdembete, som årlig får inn i underkant av 1000 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, antar dommer Leif Villars-Dahl at en håndfull av begjæringene er for halve boliger.

– Men det er sjelden slike tvangssalg blir annonsert og gjennomført. Som regel betaler den andre sameieren gjelden, og overtar hele boligen. Når en halv bolig legges ut for salg, er det dessuten vanskelig å få bud som er tilstrekkelig store nok for kreditor, sier Villars-Dahl.

15-16.000 begjæringer årlig

De siste årene har det årlig vært 15-16.000 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom i Norge. Antallet er stabilt.

Det er Lindorff capital som står bak begjæringen om salg av den halve leiligheten på Lillehammer.

Må DELE: På Lillehammer selges halvparten av denne boligen.

Kommunikasjonsdirektør Stig Inge Eikemo ønsker ikke å kommentere dette salget konkret. Han sier på generelt grunnlag at Lindorff kun begjærer tvangssalg når det ikke er mulig med andre løsninger.

– I utgangspunktet ønsker vi ikke å begjære tvangssalg, hverken på hele eller halve andeler. Under salgsprosessen er vi selvsagt åpen for en dialog rundt andre løsninger, sier Eikemo.

Solgte halv hytte

Eiendomsmegler Svein Magnus Enberget har drevet med tvangssalg i nærmere 20 år. Han har flere ganger solgt halve boliger – og er i ferd med å bli ekspert på det.

– Jeg pleier å få de vanskelige salgene av tingretten, som disse halvpartene, forteller han.

Eiendomsmegler Svein Magnus Enberget

For fire år siden hadde han en halv enebolig og en halv leilighet til salgs samtidig. Den ene ble solgt. Noen år før det solgte han halvparten av ei hytte, og i fjor solgte han 5/16-deler av ei annen hytte på Venabygdsfjellet i Gudbrandsdalen. Hytta var eid av fire personer. Den ene av dem fikk sine andeler begjært tvangssolgt.

– Det er lettere å dele ei hytte for fremmede sameiere. De kan jo være der annenhver påske. Det er litt vanskeligere med blokkleiligheter som denne, vedgår Enberget.

Visning mandag

Dommer Leif Villars-Dahl advarer da også folk mot å kjøpe halve boliger, selv i et presset boligmarked hvor det kan være vanskelig å kjøpe en hel bolig.

– En kjøper blir ikke akkurat møtt velkommen av den andre sameieren som eier den andre halvparten. Derfor må den eneste rasjonelle grunnen for å kjøpe en halv bolig være utsiktene til å kunne få overta hele boligen, sier Villars-Dahl.

For en egen bestemmelse i sameieloven gir faktisk kjøper av en halv bolig mulighet til å kunne begjære tvangsoppløsning av sameiet, og dermed kunne kreve å overta også den andre halvparten av boligen.

– Bestemmelsen har vært tiltenkt saker der søsken ikke lenger klarer å samarbeide om foreldrenes bolig eller fritidsbolig, og hvor man må løse en konflikt. Har man som boligspekulant is i magen og god tid, kan det derfor gi gevinst rent økonomisk å kjøpe en halv bolig. Men det er stor risiko og fører lett til konflikter, sier dommer Leif Villars-Dahl ved Oslo byfogdembete.

Dersom du har lyst til å prøve, er det mulig på Lillehammer nå. Mandag ettermiddag er det visning.

– De som kommer på visningen og fortsatt ikke skjønner forutsetningene for dette salget tar jeg litt til side og forsøker å forklare dem det. Jeg må være sikker på at de forstår det, sier eiendomsmegler Svein Magnus Enberget.

– Forventer du like stort trykk i budrunden som da annonsen ble lagt ut?

– Å nei, det blir nok ingen hektisk budrunde.