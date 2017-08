Oslo-markedet har ristet av seg brennhete tilstander, og boligprisene har nå falt i tre strake måneder.

Men at det skulle være så vrient å selge en 60 kvadratmeter stor toroms, sentralt beliggende midt på attraktive Majorstuen, hadde ikke Andreas Steenbuch Mathismoen regnet med.

Til nå har det vært tre fellesvisninger på leiligheten hans. Første dag kom én person. Andre dag kom en familie. Tredje dag kom to familier. I tillegg har megleren holdt to privatvisninger.

Men ingen har lagt inn bud.

– Ingen bud på en så flott leilighet er tragisk, mener Andreas.

– Ble du overrasket?

– Jeg ble veldig overrasket, og kanskje litt lei meg, over hvor vanskelig det var å selge. Leiligheten min er utrolig fin. Ingenting er galt med den, sier han.

Prisskrell: 200.000

Tirsdag ble prisantydningen nedjustert med 200.000 kroner, fra 5,2 til fem millioner.

– Kanskje vi la den ut noe høyt, sier megler Sanna Damhaug i Nordvik & Partners til E24.

ATTRAKTIVT STRØK: Andreas sin leilighet ligger i Professor Dahls gate, sentralt beliggende på Majorstua på Oslos vestkant.

Til helgen gjør de et nytt forsøk.

– Er du skuffet?

OVERRASKET: Andreas Steenbuch Mathismoen trodde ikke det skulle bli så vanskelig å selge Majorstua-leiligheten.

– Skuffet og skuffet, svarer Damhaug.

– Som megler vil jeg selvsagt ha masse folk på visning og heftige budrunder. Men jeg blir ikke skremt av dette. Jeg er sikker på at vi får solgt, og til en god pris.

Den siste statistikken fra meglerbransjen viser at boligene i Oslo tar lengre tid å selge, og jevnt over oppnår litt lavere salgspriser enn de annonseres for.

Det står i skarp kontrast til i fjor, da snittboligen gikk en halv million over prisantydning.

Ifølge Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer må mange selgere nedjustere sine priskrav. Men når de først gjort det, erfarer han at også at kjøperne står klare.

– Skremselspropaganda

Samtidig har boligtilbudet økt gjennom sommeren og ytterligere i august. Antallet boliger for salg har nå passert 4.000, ifølge E24s sammenstilling av tall fra Eiendom Norge og Finn.

Og i Oslos bruktboligmarked må vi tilbake til 2008 for å finne flere boliger til salgs på denne tiden av året enn nå.

I dagens marked blir tålmodighet en dyd, fremholder Damhaug:

– Vi meglere er nødt til å jobbe mye mer for hvert salg. Objektene går ikke lenger unna av seg selv, slik de gjorde for bare et halvt år siden. Men det betyr ikke at man bare skal dumpe prisene. Det er fortsatt masse kjøpere der ute, sier hun.

– Tre visninger uten bud, er det hva man må forvente?

– Ja, det er ganske normalt slik markedet er nå. Kjøperne er mer restriktive og bruker mer tid. De har fått flere boliger å velge i, men jeg tror også alle skriveriene i media har bidratt til at folk sitter på gjerdet, sier megleren, og utdyper:

TROR MARKEDET SNUR: Maren Synnevåg, marked- og kommunikasjonssjef i Partners-meglerkjeden.

– Det har blitt skapt en skremselspropaganda om at prisene vil synke drastisk fremover. Det tror jeg ikke noe på. Jeg tror markedet nå er på vei mot å stabilisere seg, sier Damhaug.

– Dupp



Det tror også Maren Synnevåg, markedsdirektør i Partners-meglerkjeden.

– Det er mulig at vi får en ytterligere dupp nedover i prisene i høst, à la det markedet fikk i 2013. Men jeg tror det sakte med sikkert vil snu opp igjen etter årsskiftet, sier Synnevåg til E24.

Men meglertoppen tror ikke markedet skal returnere til fjorårets bonanza.

– Vi merker at de elleville budrundenes tid er litt forbi. Det er en fordel for kjøperne. Og det bidrar til at meglerne må få selgerne til å justere ned forventningsnivået sitt, sier Synnevåg.

– Det verste er å sette ned prisen

– Det er litt kjedelig når man har en fin leilighet man er glad i. Man vil jo gjerne at noen skal kjøpe den, sier Andreas.

Han mener Siv Jensen må ta noe av skylden for den labre interessen på leiligheten hans. Han viser til finansministerens nye boliglånsforskrift, med innstramminger som gjør det vanskeligere å få boliglån, især for førstegangskjøpere.

Overfor E24 har storbanker bekreftet at de må si nei til flere.

– Jeg håper virkelig at noen vil kjøpe snart. Det verste er egentlig at jeg må sette ned prisen så mye, sier Andreas.

Etter tre visninger uten bud og 200.000 i prisskrell, sier han det nå er vinn eller forsvinn:

– Hvis ingen kommer nå til helgen må jeg trekke boligen fra markedet.