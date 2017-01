Tror på nytt prosenthopp i boligprisene

Når Eiendom Norge legger frem boligprisstastikken for desember klokken 11.00, tror økonomer at den vil vise at boligprisene steg med rundt en ny prosent i fjorårets siste måned.

Det innebærer en vekst det siste året på godt over 12 prosent.

«Med andre ord fortsatt ganske høy fart,» skriver DNB Markets om sin prognose på 0,9 prosent fra november til desember og 12,2 prosent for året.

Følger trenden



Nordea Markets peker på at veksten i boligprisene gjennom året i gjennomsnitt har ligget på rundt en prosent og at de venter en vekst i desember i nærheten av gjennomsnittet.

«Mellom 0,5 prosent og 1 prosent vekst på måneden vil være i tråd med Norges Banks prognose, men Norges Bank venter at boligprisveksten vil avta utover i året,» skriver Nordea Markets.

Handelsbanken Capital Markets lager ikke et eget estimat på boligprisstatistikken.

« ... men som følge av unormalt svak boligprisvekst i desember i 2015 regner vi med at 12-månedsveksten i boligprisene har tatt seg opp fra november til desember,» skriver de.

I november var 12-månedsveksten 11,5 prosent.

Førkrise-nivå



Med unntak av en kort periode da boligprisene hentet seg inne etter fallet under finanskrisen i 2008 er 12-månedersveksten i boligprisene er nå omtrent på samme nivå som i tiden før finanskrisen da lønnsveksten i Norge var vesentlig høyere enn i dag.

Det er særlig boligprisene i Oslo som har steget gjennom året. Svært lave renter gjør at det man sparer i boliglånsutgifter ved å bo utenfor hovedstaden raskt blir spist opp av pendlerutgifter og eventuelle utgifter til bil.

Boligprisstatistikken for november viste en 12-månedersvekst i Oslo på hele 22 prosent.

OBOS-hopp



En viktig indikator på hvordan boligprisutviklingen var i Oslo i desember er prisutviklingen på omsatte OBOS-boliger i desember.

OBOS meldte mandag at gjennomsnittlig kvadratmeterpris økte med 2,3 prosent fra november til desember.

Gjennomsnittsprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området var i desember på hele 63.525 kroner, hvilket var hele 29,5 prosent høyere enn i desember 2015.

Resten av landet henger etter



At det særlig er i Oslo at boligprisstigningen er eksplosiv indikerer boligprisstatistikken fra Garanti Eiendomsmegling som omfatter borettslagsboliger i hele landet, inkludert OBOS-boligene.

Den viste en nedgang på 1,3 prosent fra november til desember og en årsvekst på 9,1 prosent.

– Forskjellen i vår statistikk og OBOS-statistikken er det hete Oslo-markedet, mens resten av landet er relativt stabilt, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling til E24.

Selv om Oslo-markedet er brennhett, mener Drogseth det blir å trekke det for langt å hevde at det er prisveksten i Oslo som forklarer årsveksten i boligprisstatistikken for borettslagsboliger i hele landet.