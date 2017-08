Varsler rekordtilbud av boliger

Siden 1. juni har Partner-kjeden, hvor Nordvik & Partners og Schala & Partners inngår, signert 771 nye oppdag med boligselgere. 128 ble solgt unna i juli, dobbelt så mye som i fjor.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Maren Synnevåg i Partner-kjeden varsler rekordutbud fremover:

– Utover i august vil vi legge ut over 600 nye boliger bare i Oslo, noe som er rekordhøyt. Dette er boliger som ikke har vært ute i markedet før, og meglerne løper fra befaring til befaring, sier hun.

NB! Lørdag formmiddag var det over 3.300 boliger til salgs i Oslo.

Synnevåg sier hun er spent på hvordan boligkjøpere vil takle et «flommende» marked, spesielt i hovedstaden. Hun drar også frem de skjerpede egenskapitalskravene på sekundærbolig som en usikkerhetsfaktor.

– Med så mange boliger til salgs i Oslo blir det spennende å se om kjøperne tar unna i markedet. I en årrekke har denne tiden vært preget av unge folk på visning med foreldre på slep, nå spørs det om egenkapitalskravet på sekundærbolig også slår altfor kraftig inn i mot denne kjøpergruppen, og vi får et ytterligere prisfall, sier hun.

Også Grethe Meier, direktøren i Privatmegleren, varsler at boligkjøpere fremover kan vasse i objekter.

– Om kort tid kommer boligtilbudet til å bli veldig stort. Vi sitter på en portefølje av boliger som skal legges ut som er nær 30 prosent høyere enn tidligere år, sier hun til E24.

– Men blir det høy nok etterspørsel til å møte tilbudsflommen?

– Vi skal nok forvente et litt ruglete høstmarked rent prismessig, men volummessig tror jeg det blir veldig bra. Det er mange om beinet, og mulighet for både god kjøp og gode salg. Et godt volum er det viktigste, sier Meier.

– Jeg er ikke så veldig engstelig, for august til oktober er også veldig gode måneder for etterspørselen, sier Meier.

Sjeføkonom i Eika Gruppen Jan Ludvig Andreassen er ikke engstelig for flommen som er varslet.

– At Oslo flommer over er ikke et varselrop, enkeltpersoner kan få problemer, men for markedet i sin helhet er en flom noe som er midlertidig, sier Andreassen til E24.

IKKE BEKYMRET FOR OSLO: Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen.

– Så lenge politikerne har et motto om en «halleluja hovedstad» hvor det investeres milliarder i offentlige prosjekter i Oslo sentrum, vil ikke markedet stoppe opp, legger han til.

Han forklarer at dette vil drive videre innflytning til hovedstaden i lang tid fremover, i tillegg er boligutbyggere i Oslo sterke og de tåler en eventuell smell.

For mange leiligheter

Sjeføkonomen påpeker likevel at det bygges for mange leiligheter i Oslo. «Boligflommen» og frykten for et potensielt boligkrakk er først og fremst et leilighetsfenomen: